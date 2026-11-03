Estos son los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde medimos cada semana el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o para evitar la 'condena' de recibir el primer pick del próximo Draft

Cambio en el sitio de honor de nuestros Powers Rankings por tercera semana consecutiva. Los Buffalo Bills suben a lo más alto del podio, tras volver de su Semana Bye con un contundente triunfo en casa sobre los Ravens; es cierto, sin Lamar prácticamente todo el juego, pero también hay que reconocer que su defensiva provocó su salida. En el sótano no hay movimiento, los Chargers se mantienen ahí como el único equipo sin ganar y ya comienza la presión sobre ellos de una posible campaña en blanco en el rubro de victorias, ¿será?

1 (2) Buffalo Bills (6-1)

En el papel parecía que el duelo ante Baltimore sería más complicado, pero lo dominaron sin problema. Buffalo tiene la ofensiva más explosiva con un promedio de 33.3 puntos por juego. Es el único equipo de la Liga arriba de las 30 unidades en promedio por choque. Se ubican segundo en yardas por encuentro con 393.1 y su inicio de 6-1 es el mejor desde 2022. Esta vez los Bills aprovecharon que Lamar Jackson se ausentó desde los primeros minutos, pero si su defensiva, la cual se ubica en el puesto 24 con 352.1 yardas en contra por juego, puede mejorar, Buffalo ahora sí puede ser el favorito para el Super Bowl.(José Moreno).

Bills aplastan 36-10 a Ravens | AP

2 (6) Chicago Bears (6-2)

Golpe de autoridad en la NFC al propinarle contundente revés al Campeón Seahawks en su casa, que eleva a los Bears a nivel contendiente al Super Bowl. Destacable su despliegue en las tres fases del juego: la ofensiva con un ataque equilibrado de 237 yardas por aire y 126 por tierra ante la mejor defensiva de la Liga; en el otro lado de la trinchera, al maniatar a Darnold y limitar a JSN en el segundo medio y en Equipos Especiales, al robarle cuatro puntos a su rival en momentos claves. Este equipo quiere el Lombardi desde ya y muestra de ello fue el agresivo cambio de dos picks de primera ronda en el Draft 2027 y 2028 por Jeffery Simmons, la pieza que faltaba en la unidad de Dennis Allen, y que ya demostró su impacto inmediato con 6 tacleadas y una captura. ¡Cuidado con el Oso!(Mario Hernández).

3 (3) San Francisco 49ers (6-1)

Luego de su primera derrota del año, la semana de descanso cayó en el momento perfecto. Los 49ers ahora deberán enfrentar a unos aguerridos Raiders con el propósito de demostrar que realmente son el mejor equipo de la NFC.(Esteban Gutiérrez).

Jauan Jennings, en su etapa con los San Francisco 49ers | AP

4 (8) Jacksonville Jaguars (5-2)

Para mí, el mejor equipo de la AFC en estos momentos. Sí, por encima de los Bills que no tiene defensiva. Los Jaguars tienen una gran ofensiva, una buena defensa y muy buenos equipos especiales. Bhayshul Tuten ya explotó por fin y el juego terrestre junto a Chris Rodríguez se ve bastante sólido. Liam Coen ha demostrado ser un coach bastante eficiente y, aunque los Colts están en plena reconstrucción, meter palizas en la NFL no es sencillo.(César Cuervo)

5 (7) Denver Broncos (6-2)

El equipo de Sean Payton venció a los Chiefs y se colocó en la cima de su división. Bo Nix mejora semana a semana, pero esta ofensiva sigue sin mostrar un poderío que realmente amenace a las grandes defensivas de la liga.(Esteban Gutiérrez).

6 (1) Minnesota Vikings (6-1)

Se acabó el invicto de los Vikings y es que era imposible sostenerlo con pura defensiva; en algún momento iban a necesitar de su ataque y es ahí en donde este equipo cojea. Kyler Murray no parece ser la solución en la posición más importante de este deporte y, aunque muchos rumores indican que los Vikings están explorando el mercado de corredores, a mi parecer deberían estar buscando un cambio en la posición de QB.(César Cuervo).

7 (4) Kansas City Chiefs (5-2)

Con dos derrotas al hilo, el equipo ha ido cayendo de lugares. Los Chiefs dejaron escapar un partido que al inicio del último cuarto ganaban por 11 puntos. Los últimos dos partidos han dejado ver que, si el corredor Kenneth Walker es nulificado, Kansas City pierde mucho de su poder. En los primeros cinco juegos de la campaña, el actual MVP del Super Bowl superó las 100 yardas en cuatro de ellos, pero en los últimos dos, no llegó ni a 70 yardas. Pese a que Patrick Mahomes lanzó para tres anotaciones ante Denver, hay constancia de que, si Walker es controlado, los Chiefs son endebles.(José Moreno).

Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, enfrentando a Denver | AP

8 (13) Pittsburgh Steelers (6-2)

Con autoridad, los Steelers no permitieron la barrida en la serie ante Browns, racha que mantienen desde 1988, y lo mejor es que lo hicieron sin exigirle demasiado a su veterano quarterback Aaron Rodgers. Ahora se van tranquilos a descansar a su semana, bye con cuatro victorias consecutivas y el liderato de la AFC Norte.(Mario Hernández).

Steelers de Pittsburgh pasaron al primer lugar de la AFC Norte | AP

9 (12) Detroit Lions (5-2)

Tuvieron que enfrentar un reto de alto calibre: superar la defensiva de los Vikings —invictos hasta este partido—. Aunque les costó encontrar el ritmo en ataque aéreo, finalmente los Lions se impusieron y dieron un paso importante en la apretada lucha por la División Norte de la NFC.(Esteban Gutiérrez).

10 (11) Los Angeles Rams (4-4)

Por fin lograron hilar victorias en esta temporada y de a poco se están ganando de nuevo el respeto de la Liga, pero no se emocionen tanto aún con el 'Dream Team', pues lo hicieron al humillar a sus 'roomies', los Chargers, único equipo sin victoria en 2026. El siguiente paso para Rams es colocar su récord por encima de .500 en su visita a Commanders, en una cuesta arriba que no será sencilla en la búsqueda de Playoffs, donde ahí nadie se los querrá topar en la primera instancia.(Mario Hernández).

11 (5) Seattle Seahawks (4-4)

Una auténtica cátedra de cómo ser borrados de la cancha en el escenario principal. Perder de forma humillante 34-17 en casa contra los Chicago Bears en el Monday Night Football demostró que este equipo no tiene respuestas. La ofensiva fue un completo caos inoperante; Sam Darnold pasó una velada miserable lanzando apenas para 188 yardas, con una intercepción costosa y siendo capturado tres veces. Para colmo de males, los equipos especiales dejaron ir puntos clave al fallar patadas y permitir bloqueos. Entraron a la jornada presumiendo defender su estatus, pero tras esta exhibición de terror, la realidad los golpea directo en la cara.(Carlos Chávez).

Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, en acción de juego | AP

12 (10) New England Patriots (5-3)

Estaban 'muerteando' en las playas de Miami y perdían por 10 puntos en la primera mitad; para la segunda recobraron el aliento y se sacaron el susto con 21 unidades sin contestación para ganar, un lujo que se dieron ante un rival inferior, pero que no pueden repetir ante Packers en la siguiente semana.(Mario Hernández).

13 (9) Cincinnati Bengals (5-2)

Vaya nivel el que están mostrando Joe Burrow y su cuerpo de receptores. Sin embargo, su defensa sufrió mucho ante los Titans, que no es precisamente un equipo peligroso. Si esto lo corrigen, tiene todo para ser un contendiente serio en su división y la AFC. (Esteban Gutiérrez).

14 (15) Green Bay Packers (5-3)

Green Bay tiene argumentos para competir con los mejores equipos de la Conferencia Nacional, pero su ataque terrestre sigue siendo una asignatura pendiente. Jordan Love atraviesa un buen momento, cuenta con receptores capaces de generar jugadas importantes y la defensiva ha respondido. Además, el eventual regreso de Micah Parsons podría fortalecer todavía más esa unidad. El problema está en la falta de producción por tierra, una debilidad que podría resultar costosa en una NFC Norte donde cada victoria tiene un peso considerable.(Emiliano Arias).

Matthew Golden celebrando anotación con los fanáticos de Green Bay | AP

15 (14) Cleveland Browns (5-3)

Un cubetazo de agua helada en el Clásico que arruina el gran momento que traían. Ser aplastados 27-6 por los Pittsburgh Steelers dolió en el alma y les costó el liderato de la AFC Norte. Deshaun Watson vivió una pesadilla al ser capturado 8 veces y la ofensiva cavó su propia tumba entregando el ovoide en las dos primeras posesiones del encuentro. Venían evolucionando de maravilla, pero este baño de realidad les recordó que en los juegos físicos todavía se les congela el pecho.(Carlos Chávez).

16 (17) New York Giants (4-2-1)

Vienen de descansar y ahora toca medirse a unos mermados y parchados Eagles. Es un partido ideal para obtener una victoria y seguir al frente de la división, aunque todos sabemos de lo que son capaces los Gigantes…(Esteban Gutiérrez).

17 (20) Las Vegas Raiders (4-4)

Los Raiders consiguieron detener una racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria sobre los Jets, impulsados nuevamente por Kirk Cousins. Las Vegas encontró una alternativa terrestre con Mike Washington Jr., quien comenzó a ganar protagonismo por encima de Ashton Jeanty. Sin embargo, la defensiva continúa siendo una preocupación importante, después de permitir al menos 27 puntos durante seis partidos consecutivos. El equipo recuperó terreno, pero necesita mayor equilibrio para aspirar a algo más que una temporada irregular.(Emiliano Arias).

Kirk Cousins, mariscal de campo de Las Vegas Raiders, en partido ante Los Angeles Rams | AP

18 (16) Baltimore Ravens (4-4)

Las lesiones volvieron a convertirse en el principal enemigo de Baltimore. Lamar Jackson sufrió un problema en el pulgar apenas una jugada después de regresar de una lesión en el tobillo, mientras que Tyler Huntley también terminó lastimado. Los Ravens acumulan tres derrotas consecutivas y su ofensiva enfrenta un panorama complicado sin estabilidad en la posición de quarterback. Lo que parecía una temporada prometedora comienza a convertirse en una lucha por mantenerse en la pelea.(Emiliano Arias).

19 (23) Tampa Bay Buccaneers (3-5)

Lo inaudito y surrealista hecho realidad en una tarde de locura bajo la tormenta. Blanquear 16-0 a los Atlanta Falcons ya era una hazaña, pero lo que hizo Baker Mayfield roza lo absurdo: ¡ganó el partido completando exactamente cero pases de tres intentos para un total de cero yardas! Con el terreno hecho un auténtico pantano, los Bucs decidieron revivir el fútbol de los años 30; no habrá sumado un solo punto para el Fantasy, pero la forma en que amarró el triunfo cuidando el ovoide fue una genialidad histórica.(Carlos Chávez).

20 (18) Carolina Panthers (3-4)

Un bache doloroso en Lambeau Field que frena en seco los festejos de su evolución. Perder 27-19 en el Thursday Night Football dolió el doble porque la línea ofensiva se convirtió en una coladera que permitió 6 capturas sobre Bryce Young. El ataque terrestre con Chuba Hubbard dio pelea y hasta se dieron el lujo de recuperar un balón suelto en la patada inicial, pero regalar una intercepción clave sepultó cualquier intento de asalto. Siguen vivos, pero les urge tapar los hoyos en la trinchera.(Carlos Chávez).

Carolina Panthers | AP

21 (22) Houston Texans (2-5)

Houston todavía tiene posibilidades de rescatar su temporada, aunque su margen de error es cada vez menor. Los Texans llegan de su semana de descanso con apenas dos victorias, pero permanecen en el segundo lugar de una AFC Sur que ha mostrado muchas debilidades. Su ataque aéreo tiene números competitivos, aunque la falta de producción terrestre limita sus opciones ofensivas. El calendario ofrece enfrentamientos accesibles, por lo que las próximas semanas serán determinantes para saber si pueden regresar a la pelea por los Playoffs.(Emiliano Arias).

22 (25) Arizona Cardinals (3-5)

Vaya locura es Gardner Minshew, un auténtico espectáculo, aunque lo hiciera ante la insignificante defensa de los Cowboys. Entró el veterano y le dio otra cara a la ofensiva de los Cardinals; el problema es que siempre es lo mismo con este equipo. El año pasado pasó exactamente igual: salió Kyler Murray, entró Brissett y la ofensiva se rejuveneció. Hoy ya se cansaron de Brissett, lo sacan, entra Minshew y vuelven a mejorar. El corredor novato Love parece ser una de las grandes decepciones de la temporada.(César Cuervo).

23 (19) Atlanta Falcons (3-5)

Luego de dar la sorpresa la semana anterior y propinarle a San Francisco su primera derrota, los Falcons tuvieron una de las peores actuaciones que se la ha visto a un equipo en la Liga. Además de ser blanqueados, fueron derrotados por Tampa Bay sin generar una sola yarda por aire. A la ofensiva, los emplumados apenas obtuvieron 224 yardas totales. Sus drives finalizaron en 4 intercepciones, 4 despejes, un gol de campo fallado; dos veces se jugaron los 4 downs y en una más se hincaron. Solo porque Titans, Chargers o Dolphins están peor; si no, Atlanta debería ocupar el fondo de los rankings.(José Moreno).

24 (28) Washington Commanders (2-4-1)

Washington sacó una importantísima victoria frente a Philadelphia para romper esa racha de tres juegos al hilo sin ganar y salir del fondo de su división. La mediocridad justo del Este de la NFC pone a los Commanders a solo dos juegos de distancia del primer lugar. Justo vienen dos semanas importantes para el equipo que podrían cambiar su futuro, reciben a Rams y luego viene la revancha frente a Giants, donde podrían escalar a la cima divisional. Pese a ello, su posición a mitad de tabla en los rankings nadie se lo quita.(José Moreno).

Stefon Diggs con una de las atrapadas de touchdown de la noche en el Eagles vs Commanders | AP

25 (21) Dallas Cowboys (3-5)

Diría Emmanuel: 'Todo se derrumbó'. Justo cuando parecía que enderezaban el barco, van y regalan una ventaja de 14 puntos en el último cuarto frente a los Arizona Cardinals para terminar perdiendo 33-30 en tiempo extra. La defensiva es pura cortesía: permitieron 202 yardas por tierra y Brandon Aubrey tuvo que salir al rescate otra vez, pero ni sus patadas milagrosas salvan a un equipo que pasa de la ilusión al colapso en un abrir y cerrar de ojos.(Carlos Chávez).

26 (26) New Orleans Saints (2-5)

Tras su derrota en París ante los Steelers, los Saints tuvieron semana de descanso y la fortuna les sonrió. Las derrotas de Carolina y Atlanta los mantienen a solo un triunfo de la cima de su división, que es la peor de toda la NFL. Se espera que, tras la semana de Bye, regrese Travis Etienne y debute el novato de primera ronda Jordyn Tyson; veremos si con eso les alcanza para mejorar en ofensiva.(César Cuervo).

27 (24) Philadelphia Eagles (2-6)

Suman seis derrotas consecutivas por primera vez desde 2012; la última campaña de Andy Reid con ellos, el equipo se cae a pedazos y está claro que con Tanner McKee como quarterback no aspiran a nada. La franquicia está llegando a un punto de quiebre para tomar una decisión crucial: intentar mover las alas aún en esta campaña o abortarla con la intención de subir posiciones en el Draft 2027 para una reconstrucción, ya sin Jalen Hurts en el horizonte.(Mario Hernández).

DeVonta Smith es el principal receptor de Eagles | NFL

28 (29) New York Jets (2-6)

Los Jets van en el camino correcto, pero todavía no son buenos ni están para competir. En ofensiva tienen muchísimo talento con Garrett Wilson, AD Mitchell, Omar Cooper, Braelon Allen, etc. Falta ver qué deciden hacer con Breece Hall antes de la fecha límite de intercambios, pero las selecciones del draft no necesitan porque en estos momentos tienen tres picks dentro del Top10 del próximo draft.(César Cuervo).

29 (27) Indianapolis Colts (2-6)

Fue un absoluto desastre para los Colts tras la venta de garage que hizo su GM interino. Desde el primer minuto de partido les pasaron por encima y la cosa no va a mejorar en el año. El enfoque ahora estará en Jonathan Taylor y explorar qué pueden obtener por él en un intercambio, ya que les urge coleccionar picks al no tener su pick de primera ronda del draft del 2027. El futuro de Shane Steichen podría estar fuera de Indianapolis, pero no tardará en encontrar chamba porque ha demostrado ser una mente ofensiva brillante.(César Cuervo).

Indianápolis Colts | AP

30 (30) Tennessee Titans (1-7)

Por un momento el equipo se vio demoledor sacando puntos en sus primeros tres drives para ponerse 13-0, pero su realidad fue apareciendo conforme avanzó el juego. Aunque los Titans lucharon y llevaron el juego a tiempo extra, se quedaron cortos por sacar su segunda victoria. El equipo se ha visto mejor, conformen han avanzado las semanas, pero ojo, la ausencia de Jeffery Simmons ya repercutió, pues los 43 puntos de Cincinnati son la mayor cantidad de unidades que Titans ha permitido.(José Moreno).

31 (31) Miami Dolphins (1-6)

Miami sigue sin encontrar la fórmula para competir durante los cuatro cuartos. Después de conseguir su primera victoria de la temporada ante los Jets, los Dolphins llegaron a tener una ventaja de 13-3 sobre los Patriots, pero terminaron perdiendo. La defensiva continúa siendo uno de sus principales problemas, especialmente en terceras oportunidades, mientras que el ataque aéreo permanece entre los peores de la NFL. Aunque mostraron cierta mejoría, todavía están lejos de ser un equipo confiable.(Emiliano Arias).

32 (32) Los Angeles Chargers (0-7)

El hazmerreír absoluto de la NFL y dueños vitalicios del sótano. La humillación ya es costumbre, pero caer 24-9 ante sus vecinos, Los Angeles Rams, viniendo de una semana de descanso, es no tener un gramo de orgullo. La ofensiva de Mike McDaniel es una lágrima que da dolor de ojos. Justin Herbert pasó la tarde corriendo por su vida, regaló dos intercepciones ridículas para convertirse en el primer quarterback de la Liga con dobles dígitos en entregas de balón este año. Es el único equipo de la NFL que no sabe lo que es ganar. A este ritmo, la única duda que queda es si van a lograr terminar el año en blanco para coronar el ridículo absoluto.(Carlos Chávez).