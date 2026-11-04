Ravens se quedan sin quarterbacks; Joe Fagnano se perfila para ser titular, pero también está tocado

Joe Fagnano tomará los controles de Ravens este fin de semana | NFL

Lamar Jackson y Tyler Huntley estarán fuera; el novato Joe Fagnano también sufrió una lesión en el tobillo, aunque finalmente fue confirmado como titular

Los Baltimore Ravens enfrentan una complicada situación de cara a su compromiso de Thursday Night Football contra los Jacksonville Jaguars. Después de perder a sus dos principales quarterbacks, Lamar Jackson y Tyler Huntley, el equipo también tiene entre algodones a Joe Fagnano, quien sufrió una lesión en el tobillo durante la derrota frente a Buffalo Bills.

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El entrenador en jefe Jesse Minter había señalado que el novato tenía posibilidades de jugar el jueves, pese a las molestias físicas que arrastraba. Sin embargo, este martes confirmó que Fagnano será el encargado de iniciar el encuentro, por lo que tendrá la responsabilidad de comandar la ofensiva de Baltimore.

¿Qué le pasó a Joe Fagnano y cómo llega al partido?

El quarterback sufrió un golpe en la parte baja de las piernas por parte del defensivo Ed Oliver durante el encuentro ante Buffalo. Aunque presentó dificultades para desplazarse, consiguió terminar el partido y posteriormente fue reportado como limitado en el entrenamiento de Baltimore.

Lamar Jackson sale otra vez lesionado con los Ravens | AP

Fagnano también apareció en la práctica del martes con una protección considerable en el tobillo derecho. A pesar de esa situación, el cuerpo técnico decidió mantenerlo como titular, mientras el equipo incorporó alternativas para evitar quedarse sin opciones en la posición.

Ravens tendrán que enfrentar a Jaguars sin Lamar Jackson

La situación de Baltimore se complicó después de que Lamar Jackson sufriera una lesión en el pulgar derecho, que lo dejará fuera de circulación y provocará su ingreso a la lista de reservas lesionados. Por su parte, Tyler Huntley también estará ausente debido a un problema en un dedo del pie.

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