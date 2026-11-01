Los Jacksonville Jaguars tuvieron una tarde redonda en el EverBank Stadium al imponerse 42-7 a los Indianapolis Colts. Trevor Lawrence encabezó la ofensiva con tres pases de touchdown, mientras que la defensiva también aportó una anotación para completar la paliza.
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El equipo de Jacksonville aprovechó su condición de local para marcar diferencias desde los primeros minutos y no permitió que Indianapolis encontrara respuestas.
Los Jaguars se marcharon al descanso con una contundente ventaja de 28-0, después de una primera mitad en la que prácticamente controlaron todos los sectores del juego.
Trevor Lawrence lidera la ofensiva de Jacksonville
Lawrence encontró las diagonales con Brian Thomas Jr., Nate Boerkircher y Bhayshul Tuten, este último mediante un pase pantalla que terminó en anotación durante el tercer cuarto. El quarterback completó 10 de sus 14 envíos para 210 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción.
La ofensiva terrestre también tuvo una participación destacada con Bhayshul Tuten, quien consiguió 104 yardas por tierra y una anotación en 16 acarreos. Además, Christopher Rodriguez aportó otro touchdown por la vía terrestre para ampliar la ventaja de Jacksonville a 35-0.
Los Colts no encontraron respuesta ante los Jaguars
La defensiva local también fue protagonista gracias a Rayuan Lane, quien interceptó un envío de Daniel Jones y recorrió 92 yardas hasta las diagonales para colocar el marcador 28-0 antes del descanso.
Con este resultado, los Jaguars llegaron a cinco victorias y dos derrotas, además de extender a 12 partidos su racha de triunfos como locales ante los Colts. Por su parte, Indianapolis sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó con marca de dos triunfos y seis descalabros.