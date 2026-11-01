Jaguars aplastan 42-7 a los Colts: Trevor Lawrence comanda una exhibición de Jacksonville

Jacksonville dominó de principio a fin a Indianapolis con tres pases de anotación de Trevor Lawrence y una defensiva que también se hizo presente en el marcador

Los Jacksonville Jaguars tuvieron una tarde redonda en el EverBank Stadium al imponerse 42-7 a los Indianapolis Colts. Trevor Lawrence encabezó la ofensiva con tres pases de touchdown, mientras que la defensiva también aportó una anotación para completar la paliza.

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El equipo de Jacksonville aprovechó su condición de local para marcar diferencias desde los primeros minutos y no permitió que Indianapolis encontrara respuestas.

Los Jaguars se marcharon al descanso con una contundente ventaja de 28-0, después de una primera mitad en la que prácticamente controlaron todos los sectores del juego.

Brenton Strange lanza con un brazo a un defensivo de Colts | AP

Trevor Lawrence lidera la ofensiva de Jacksonville

Lawrence encontró las diagonales con Brian Thomas Jr., Nate Boerkircher y Bhayshul Tuten, este último mediante un pase pantalla que terminó en anotación durante el tercer cuarto. El quarterback completó 10 de sus 14 envíos para 210 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción.

La ofensiva terrestre también tuvo una participación destacada con Bhayshul Tuten, quien consiguió 104 yardas por tierra y una anotación en 16 acarreos. Además, Christopher Rodriguez aportó otro touchdown por la vía terrestre para ampliar la ventaja de Jacksonville a 35-0.

La defensiva de Jaguars también aportó para limitar a los Colts | AP

Los Colts no encontraron respuesta ante los Jaguars

La defensiva local también fue protagonista gracias a Rayuan Lane, quien interceptó un envío de Daniel Jones y recorrió 92 yardas hasta las diagonales para colocar el marcador 28-0 antes del descanso.