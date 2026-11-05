Bill Belichick encabeza a los cinco candidatos al Salón de la Fama de la NFL

El ganador de seis Anillos de Super Bowl como entrenador en jefe avanza como finalista de la Clase 2027

El camino al olimpo de la NFL vuelve a abrir sus puertas para una de sus máximas leyendas. Bill Belichick fue seleccionado nuevamente dentro del selecto grupo de cinco candidatos de la categoría de entrenadores que buscarán la elección para ingresar al Salón de la Fama en la Clase 2027. El anuncio oficial fue realizado este jueves por el recinto de inmortales con sede en Canton, Ohio.

El exestratega de los New England Patriots comparte la lista de finalistas con otros cuatro nombres históricos del emparrillado: Tom Coughlin, Mike Holmgren, Dan Reeves y Mike Shanahan. Los integrantes del subcomité de selección eligieron a estos cinco estrategas de un grupo inicial de 14 nominados, y en los próximos meses reducirán la lista a un solo candidato final para ser considerado a principios de 2027.

La revancha de Belichick tras la polémica desaire en su primer año de elegibilidad

Los cinco finalistas alcanzaron esta misma instancia el año pasado, cuando Belichick avanzó en el proceso pero no logró los votos necesarios para ingresar en su primera oportunidad, una decisión que desató duras críticas dentro de la liga. Legendarios jugadores como Tom Brady alzaron la voz en su momento contra el desaire: "Si él no entra en su primera votación, realmente ningún entrenador debería hacerlo, lo cual es completamente ridículo".

Bill Belichick no ha tenido gran éxito como head coach de North Carolina | NCAA

Belichick conquistó seis anillos de Super Bowl al frente de New England junto a Brady, además de otros dos títulos como asistente defensivo de los New York Giants. Tras cerrar su histórica etapa con los Patriots en 2023, actualmente vive su segunda temporada en el futbol americano colegial al mando de la Universidad de North Carolina.

Los otros cuatro gigantes que compiten por la inmortalidad en Canton

La competencia en la categoría de entrenadores reúne a figuras de un palmarés excepcional dentro de la NFL:

Tom Coughlin: Ganador de dos Super Bowls al frente de los New York Giants (derrotando en ambas ocasiones a los Patriots de Belichick y Brady) y con un récord de 182-157 en 20 campañas entre Giants y Jacksonville Jaguars.

Mike Holmgren: Llevó a los Green Bay Packers a la gloria del Super Bowl y sumó marca de 174-122 en 17 temporadas con Packers y Seattle Seahawks, además de dos títulos como asistente en San Francisco.

Mike Shanahan: Bicampeón del Super Bowl de manera consecutiva con los Denver Broncos y con una marca de 178-144 en 20 años dirigiendo a Denver y Washington.

Dan Reeves: Registró 201 victorias en 23 temporadas con Denver, Giants y Atlanta, disputando cuatro Super Bowls como entrenador en jefe y ganando uno como asistente en Dallas.

Bill Belichick entrenador de lo Patriotas en un partido ante los Ravens | AP

¿Cómo será el proceso de selección y cuándo se anuncia la Clase 2027?

La lista final de candidatos para la Clase 2027 estará conformada por 15 finalistas: un contribuyente (donde figuran nombres como Robert Kraft y Doug Williams), un entrenador y 13 jugadores de la era moderna. El grupo se irá reduciendo progresivamente hasta definir a los nuevos inmortales mediante una votación de 25 miembros que requiere el 80% de respaldo.