Jacksonville le da una bienvenida a Joe Fagnano a la NFL con aplastante derrota

Los Jaguars aprovecharon los errores del mariscal novato para sumar su sexto triunfo de la temporada

Arrancó la Semana 9 de la NFL y lo hizo con una verdadera paliza. Los Jacksonville Jaguars siguen con paso fuerte en busca de un nuevo título divisional y aprovecharon la primera titularidad de Joe Fagnano para poder sumar la sexta victoria de su temporada aplastando 33-3 a los Baltimore Ravens.

Jaguars aprovechan los errores

Jacksonville aprovechó la nula experiencia de Joe Fagnano para poder tomar una amplia ventaja en el partido. Luego de un par de series ofensivas con puntos, la defensa de los Jaguars apareció y forzó cuatro entregas de balón, dos del propio mariscal de campo para poner fuera de alcance el partido.

El cuadro visitante tomó una ventaja de dos anotaciones luego de buenas jugadas de Trevor Lawrence. El mariscal de campo logró comandar dos series ofensivas hasta la zona de anotación, una de ellas de con un pase de 50 yardas para Parker Washington al término de la primera mitad para prácticamente cerrar el juego.

Ya en la segunda parte, la defensa de Jacksonville interceptó dos veces al mariscal novato y forzó dos balones suelos para poder extender la ventaja de 17 puntos hasta 30. El equipo de Florida provocó entregas de balón en tres series ofensivas consecutivas con lo que pusieron fin al juego.

Ravens y Jaguars enfrentándose en el partido de TNF de Semana 9 | AP

La ofensiva quedó a deber

Pese a la defensiva permitiendo sólo 10 puntos y provocando entregas en el campo de Baltimore, la ofensiva sólo pudo poner el balón en la zona de anotación en tres ocasiones, mientras que Cam Little tuvo que buscar el gol de campo en cuatro ocasiones, un par de ellas cerca de la yarda 20 rival.

Al final Trevor Lawrence tuvo un juego limpio completando 16 pases para 242 yardas y una anotación. Por la vía terrestre sólo pudieron poner 45 yardas aunque Tuten pudo poner el balón en la zona de anotación en una ocasión.

Tuten, corredor de Jacksonville, celebrando TD ante Baltimore | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?

Tras la aplastante derrota, Baltimore le dará 10 días de descanso y preparación a Jacoby Brissett quien recién se integró al equipo y será el titular para la Semana 10. En su siguiente juego se medirán ante unos Chargers sin victoria buscando no dar por perdida su temporada.