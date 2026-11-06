Según una fuente de AP, la NFL le ha comunicado la situación al receptor

La NFL le comunicó al descontento receptor Brandon Aiyuk que debe devolver a los 49ers de San Francisco unos 13 millones de dólares que recibió previamente en bonificaciones, mientras intenta ser reincorporado a la plantilla del equipo.

Aiyuk ha presentado la documentación necesaria a la NFL para regresar, y su agente, Drew Rosenhaus, dijo que se había programado una reunión para el viernes por la tarde en las oficinas administrativas del equipo, que están cerca de las instalaciones del equipo en el Levi's Stadium.

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¿Qué dijo el entrenador de los 49ers?

El entrenador Kyle Shanahan dijo que no tendría ningún papel en la reunión y que no le importaba en absoluto lo que sucediera, afirmando que ya había superado el asunto de Aiyuk y que la situación no era una distracción en absoluto.

“Nuestro equipo de futbol americano lleva mucho tiempo fuera de juego”, dijo Shanahan. “Hoy casi no escucho nada al respecto, salvo preguntas. Pero no es algo demasiado importante como para que no pueda responder”.

Brandon Aiyuk en un juego de los 49ers | AP

NFL notificó a Brandon Aiyuk

Una persona con conocimiento de la situación afirmó que la liga envió una carta a Aiyuk y a la Asociación de Jugadores de la NFL el jueves, indicando que Aiyuk le debe a los 49ers el dinero correspondiente a las bonificaciones que recibió tras firmar una extensión de contrato de cuatro años y 120 millones de dólares justo antes del inicio de la temporada 2024. Esta persona habló bajo condición de anonimato porque la carta no se ha hecho pública.

El medio The Ringer fue el primero en informar que los 49ers estaban reclamando la devolución del dinero a Aiyuk. El gerente general de San Francisco, John Lynch, declaró el jueves a la emisora ​​de radio principal del equipo, KNBR, que se trataba de una situación "única" que el equipo estaba tratando de resolver.

“Mi trabajo es velar por los mejores intereses de los 49ers, y por eso, en esta situación particular, estamos trabajando con el consejo de administración de la NFL para encontrar una solución a este tipo de circunstancias”, dijo Lynch. “Es una situación cambiante. Prefiero no extenderme más porque me han recomendado hacerlo, y creo que es lo correcto. Buscaremos una solución que beneficie a ambas partes”.

Brandon Aiyuk y Kyle Shanahan 'se pelean' en pleno entrenamiento | CAPTURA DE PANTALLA

Aiyuk sigue sin poder jugar

Aiyuk no ha jugado un partido en más de dos años desde que sufrió una lesión de rodilla en octubre de 2024 y ha estado en la lista de reservas/jugadores del equipo izquierdo después de dejar los 49ers a finales de la temporada pasada.

Despidió a su agente, Ryan Williams, durante su larga disputa con los 49ers y estuvo sin representación hasta que recientemente contrató a Rosenhaus. Aiyuk seguirá bajo contrato con los 49ers tras ser readmitido por la NFL. Lynch ya había declarado que no esperaba que Aiyuk volviera a jugar con los 49ers.

Los 49ers anularon previamente 27 millones de dólares garantizados en el contrato de Aiyuk para 2026 por no participar en reuniones y otras actividades del equipo el verano pasado, cuando se estaba rehabilitando de su lesión de rodilla.

Aiyuk firmó la importante extensión de contrato justo antes del inicio de la temporada 2024, tras una larga disputa contractual que lo mantuvo alejado del campo de entrenamiento. Venía de una temporada 2023 en la que logró 75 recepciones para 1342 yardas y siete touchdowns, y fue seleccionado para el segundo equipo All-Pro.

Aiyuk solo logró 25 recepciones para 374 yardas en siete partidos en 2024 antes de lesionarse. El jugador de 28 años acumula 294 recepciones para 4305 yardas y 25 touchdowns desde que fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2020.