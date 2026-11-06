Shedeur Sanders tomará las riendas de la ofensiva de los Browns | AP

El mariscal de campo de segundo año tiene una oportunidad de oro tras la conmoción de Deshaun Watson

Shedeur Sanders será el mariscal de campo titular de los Cleveland Browns para el partido del domingo contra los New Orleans Saints. Sanders será titular debido a que Deshaun Watson se encuentra bajo protocolo de conmoción cerebral. Watson estuvo presente en el entrenamiento del viernes, pero no participó en ninguna jugada con el equipo. Existe la posibilidad de que Watson reciba el alta médica el sábado, tras haber sido catalogado como dudoso en el informe de lesiones.

Podría interesarte NFL Jacksonville le da una bienvenida a Joe Fagnano a la NFL con aplastante derrota

El entrenador Todd Monken dijo que el hecho de que Watson no pudiera participar en ningún ejercicio con el equipo durante los tres días de entrenamiento hizo que la decisión de optar por Sanders fuera muy fácil.

Me gustó su confianza y su forma de trabajar. Se le veía muy cómodo al reunir y sacar a nuestros jugadores del círculo, y creo que lanzó el balón extraordinariamente bien

Sanders participó en cuatro jugadas la semana pasada contra Pittsburgh después de que Watson recibiera un golpe casco contra casco del safety de los Steelers, Jaquan Brisker. El quarterback de segundo año e hijo del miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, Deion Sanders, completó sus dos pases para 2 yardas.

Shedeur Sanders y Deshaun Watson, mariscales de campo de Browns | AP

Watson regresó al partido tras recibir el alta del neurólogo consultor independiente. El veterano de 10 años comenzó a experimentar síntomas de conmoción cerebral el lunes por la noche, cuando se le aplicó el protocolo correspondiente.

Sanders fue titular en los últimos siete partidos de su temporada de novato el año pasado, con un balance de 3 victorias y 4 derrotas, siete touchdowns y diez intercepciones. Mostró una mejora constante durante la pretemporada, pero no pudo arrebatarle el puesto de titular a Watson.

Fue valioso, simplemente volver a conectar con esa memoria, tener esas repeticiones y todo eso. Por eso estoy agradecido por toda esta pretemporada y por estar ahí con los chicos todos los días, pudiendo seguir practicando lanzamientos con ellos. Así que no creo que hayamos perdido ritmo

Shedeur Sanders, mariscal de campo de los Browns | AP

El partido del domingo enfrentará a dos quarterbacks de la generación del draft de la NFL de 2025. Los Saints dejaron pasar a Sanders y eligieron a Tyler Shough con la selección número 40. Los Browns terminaron subiendo posiciones en la quinta ronda para seleccionar a Sanders.

Sanders se enfrentará a una defensa de los Saints que ocupa el puesto 28 en la liga en defensa total y el 23 contra el pase. Mientras tanto, Brandon Staley, coordinador defensivo de Nueva Orleans mencionó:

La ofensiva se mantendrá prácticamente igual, pero algunos elementos del juego terrestre del mariscal de campo podrían ser diferentes. Shedeur ha hecho lo mismo. Es un jugador con experiencia