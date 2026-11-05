Christian McCaffrey y Mike Evans siguen sin entrenar con los 49ers previo al duelo ante Raiders

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en partido ante Atlanta | AP

San Francisco mantiene la incertidumbre sobre sus figuras ofensivas, mientras Nick Bosa dio señales positivas al regresar a las prácticas

Los San Francisco 49ers regresaron a los entrenamientos después de su semana de descanso, pero las noticias no fueron del todo positivas para el equipo dirigido por Kyle Shanahan. Christian McCaffrey y Mike Evans continúan sin incorporarse a las prácticas, por lo que su participación ante Las Vegas Raiders permanece en duda.

Podría interesarte NFL Dónde ver Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens: Canales y hora del partido de Thursday Night Football de NFL

El conjunto californiano comenzó su preparación para el compromiso del próximo domingo 8 de noviembre en el Levi 's Stadium, donde buscará recuperarse de la derrota frente a Atlanta Falcons. Sin embargo, las lesiones siguen condicionando las opciones ofensivas de San Francisco, que todavía espera recuperar a varios de sus jugadores.

McCaffrey fue uno de los principales ausentes durante la sesión del miércoles 4 de noviembre. El corredor continúa con su rehabilitación por una distensión en el tendón de la corva izquierda que sufrió ante Atlanta, aunque existe la posibilidad de que retome progresivamente las actividades durante los próximos días.

Christian McCaffrey se ha visto demoledor en el juego por tierra | AP

¿Qué pasa con Mike Evans y Christian McCaffrey en los 49ers?

La situación de Mike Evans también genera incertidumbre en San Francisco, debido a una tendinitis en el tendón de Aquiles derecho. Aunque Shanahan reconoció avances en su recuperación, el cuerpo técnico mantiene una postura cautelosa y evitará apresurar su regreso a los emparrillados.

En el caso de McCaffrey, el propio jugador manifestó que se siente mejor después del periodo de descanso. No obstante, su disponibilidad dependerá de la evolución física que presente durante la semana y de las evaluaciones médicas previas al enfrentamiento contra Raiders.

A estas ausencias se suma Deebo Samuel, quien tiene pocas posibilidades de participar el domingo debido a una lesión en los isquiotibiales. En contraste, Demarcus Robinson volvió a entrenar con normalidad después de superar una molestia en el tobillo, lo que representa una alternativa para el ataque aéreo.

Mike Evans salió resguardado de dos elementos del cuerpo médico | AP

Nick Bosa regresa a los entrenamientos de San Francisco 49ers

Mientras la ofensiva continúa pendiente de sus lesionados, Nick Bosa protagonizó una de las noticias positivas para los 49ers. El defensivo regresó a las prácticas este miércoles después de permanecer varias semanas fuera por una molestia en la pantorrilla, aunque su participación todavía estuvo limitada.

El regreso de Bosa representa un avance importante para la defensiva de San Francisco, que espera contar con él frente a Las Vegas. Su disponibilidad definitiva dependerá de cómo responda físicamente durante los próximos entrenamientos.