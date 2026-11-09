Una intercepción devuelta hasta las diagonales y una ofensiva que superó las 400 yardas terminaron por sentenciar el encuentro

San Francisco convirtió el Levi’s Stadium en una fiesta y a Las Vegas Raiders en una víctima de su poder ofensivo. Los 49ers no tuvieron piedad y terminaron imponiéndose 38-17 en un partido en el que Brock Purdy, Christian McCaffrey y la defensiva gambusina fueron los protagonistas.

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Brock Purdy y Christian McCaffrey encendieron la ofensiva de San Francisco

Christian McCaffrey encontró las diagonales con un acarreo de una yarda para abrir el marcador. La ofensiva local no bajó el ritmo y, en su siguiente serie, Brock Purdy también llegó a la zona de anotación con una carrera de una yarda para colocar el 14-0.

Las Vegas intentó reaccionar con Kirk Cousins, quien consiguió descontar mediante un acarreo de dos yardas, pero los gambusinos tenían preparada otra respuesta. Purdy conectó con McCaffrey para un touchdown de 12 yardas y, aunque los visitantes sumaron un gol de campo de 50 yardas, San Francisco se marchó al descanso con ventaja de 21-10.

Una intercepción y un nuevo touchdown terminaron con las esperanzas de Raiders

El tercer cuarto comenzó con una jugada que cambió por completo el panorama. Jaquiski Dugger interceptó un envío de Cousins y recorrió 35 yardas hasta las diagonales para ampliar la diferencia a 28-10, en un golpe del que los Raiders ya no pudieron recuperarse.

Christian McCaffrey salió en una gran tarde frente a Raiders | AP

Las Vegas todavía intentó mantenerse en la pelea con un pase de touchdown de 21 yardas de Cousins para Brock Bowers, pero San Francisco respondió prácticamente de inmediato. Purdy encontró a J. Watkins con un lanzamiento de 37 yardas para colocar el 35-17 y devolverle la tranquilidad a los aficionados locales.

En el último periodo, los 49ers terminaron de cerrar la cuenta con un gol de campo de 35 yardas de Eddy Piñeiro, después de una ofensiva que consumió más de seis minutos. San Francisco terminó con 406 yardas totales y más de 34 minutos de posesión, cifras que reflejaron su superioridad frente a unos Raiders que solamente consiguieron 241 yardas.