Puka Nacua enciende las alarmas en los Rams al sufrir una lesión de rodilla ante Commanders

El equipo espera los resultados de una resonancia magnética para conocer la gravedad de la lesión y cuánto tiempo podría estar fuera

Los Ángeles Rams se llevaron una victoria importante ante Washington Commanders, pero el resultado pasó a segundo plano luego de que Puka Nacua encendió las alarmas al terminar el encuentro con una lesión en la rodilla.

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El equipo informó que el receptor será sometido este lunes a una resonancia magnética para conocer la gravedad del problema físico y determinar si estará disponible para los próximos compromisos.

Puka Nacua terminó lesionado tras una actuación espectacular

El receptor de 25 años tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada al completar 14 recepciones para 150 yardas y una anotación, además de convertirse en el principal objetivo de Matt Stafford, quien lo buscó en 19 ocasiones durante el encuentro.

La lesión ocurrió en la última jugada ofensiva de los Rams, cuando Nacua presentó molestias en una de sus rodillas. Aunque pudo completar una destacada participación, el problema físico encendió las alarmas dentro de la organización, que ahora espera los resultados médicos.

Puka Nacua recibe el ovoide ante la marca de Tony Jefferson | AP

Los Rams esperan resultados para conocer la gravedad de la lesión

De acuerdo con los reportes, el jugador será sometido a una resonancia magnética este lunes para determinar el alcance de la lesión y establecer si necesitará algún periodo de recuperación. Por ahora, no existe un diagnóstico definitivo ni un tiempo estimado de ausencia.

Puka Nacua en el campamento de entrenamiento de los Rams | AP

La posible baja de Nacua representaría un duro golpe para Los Ángeles, pues se ha convertido en una de las piezas fundamentales de su ataque y en el socio favorito de Matthew Stafford.