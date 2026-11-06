El mariscal de campo de los Vikings sufrió una distensión en el tendón de la corva

Los problemas en la posición de mariscal de campo continúan persiguiendo a los Minnesota Vikings. El quarterback Kyler Murray se perderá al menos el próximo compromiso debido a una distensión en el tendón de la corva, por lo que el veterano Carson Wentz será el encargado de iniciar como titular este lunes por la noche cuando enfrenten a los Buffalo Bills, teniendo a Max Brosmer como respaldo en la banca.

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El entrenador en jefe, Kevin O'Connell, informó que el estado físico de Murray será evaluado semana a semana con la esperanza de que pueda regresar el 15 de noviembre, cuando Minnesota (con marca de 6-1) visite a los Green Bay Packers.

Asimismo, el estratega descartó colocarlo en la lista de reservas lesionados, movimiento que lo obligaría a ausentarse un mínimo de cuatro encuentros. "Sentimos que lo estaríamos poniendo en riesgo de convertir esto en una lesión más grave de lo que ya es", explicó O'Connell.

Kyler Murray en una práctica de los Vikings | AP

La nueva oportunidad de Carson Wentz y el origen de la lesión de Murray

No será la primera vez en la campaña que Wentz salte al rescate de la ofensiva púrpura. En el partido inaugural de la temporada, Murray tuvo que abandonar el campo tras apenas 11 jugadas por una conmoción cerebral que también le impidió jugar la siguiente semana. En aquel lapso, Wentz lanzó tres pases de anotación en la remontada ante Green Bay y lideró el triunfo bajo la lluvia en Chicago, completando 23 de 39 envíos para 276 yardas sin entregas de balón.

"Físicamente sentí que todavía podía hacerlo, que aún podía jugar y conectar con estos receptores. No fue perfecto, pero al final del día el objetivo es ganar y lo logramos", declaró Wentz, quien el año pasado se sometió a una cirugía de hombro. Por su parte, O'Connell evitó responder si una buena actuación del egresado de North Dakota State podría mantenerlo en la titularidad incluso tras el alta médica de Murray, limitándose a señalar que existe "mucha confianza en Carson".

La lesión de Kyler Murray se originó en el último cuarto de la derrota de la semana pasada ante los Detroit Lions, durante una jugada de opción en la que superó al ala defensiva Aidan Hutchinson para ganar nueve yardas. Aunque terminó el partido, una resonancia magnética realizada el lunes confirmó la distensión muscular. Dado que el juego terrestre y la movilidad son pilares en el estilo de Murray, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo, recordando el antecedente de Justin Jefferson, quien se perdió siete duelos en 2023 por una dolencia similar.

Justin Jefferson en juego | AP

La inestabilidad en los controles y la frustración de Justin Jefferson

Desde que Kirk Cousins sufrió la rotura del tendón de Aquiles en octubre de 2023, Minnesota ha vivido un auténtico carrusel bajo centro: en un lapso de 52 partidos, O'Connell y los Vikings habrán cambiado de mariscal de campo titular en 17 ocasiones distintas por lesiones o bajo rendimiento.

Esta falta de continuidad ha mermado el potencial ofensivo desde la partida de Sam Darnold en 2025, generando evidente frustración en la estrella del equipo, Justin Jefferson, quien en su séptima campaña sigue buscando su primera victoria en playoffs.