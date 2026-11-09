Sam Darnold causa baja con Seahawks para la Semana 10 de la NFL; Drew Lock apunta a ser titular ante Raiders

Mike Macdonald, entrenador en jefe de Seattle, confirmó que la lesión del mariscal de campo ha sido más fuerte de lo que se pensaba

Los Seattle Seahawks tendrán que afrontar un nuevo compromiso de la Temporada 2026 de la NFL sin su mariscal de campo titular. El entrenador en jefe, Mike Macdonald, confirmó que Sam Darnold no estará disponible para enfrentar a Las Vegas Raiders en la Semana 10, debido a las lesiones que arrastra desde su último encuentro ante Chicago Bears.

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La noticia fue dada a conocer este lunes durante la participación del entrenador en el programa de Seattle Sports 710 AM, donde explicó que Darnold todavía necesita tiempo para recuperarse de una lesión en el cuádriceps y una fisura en una costilla. Por esta razón, el equipo decidió no arriesgarlo y mantenerlo fuera de actividad por segunda semana consecutiva.

La ausencia del quarterback llega después de que Seattle consiguiera una importante victoria por 17-3 sobre Arizona Cardinals, encuentro en el que Drew Lock tomó los controles de la ofensiva. Con este resultado, los Seahawks mejoraron su marca a cinco triunfos y cuatro derrotas, manteniéndose en la pelea dentro de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Sam Darnold hace un envío ante la defensa de Chiefs | AP

¿Quién reemplazará a Sam Darnold ante Las Vegas Raiders?

Aunque todavía no se encuentra completamente recuperado, Drew Lock apunta a mantenerse como mariscal de campo titular de Seattle para el enfrentamiento ante Las Vegas. El quarterback sufrió una lesión en el oblicuo durante el partido contra Arizona, pero los primeros estudios médicos arrojaron resultados favorables y el cuerpo técnico confía en que pueda estar disponible.

"Tuvo una buena evaluación. Está lidiando con una lesión en el oblicuo y creo que es algo que podemos manejar para que juegue. Sam necesitará otra semana", explicó Macdonald, quien dejó claro que la intención es repetir el mismo plan utilizado en el compromiso anterior, con Lock como primera opción y Jalen Milroe como suplente.

En su presentación frente a Cardinals, Lock completó 19 de sus 28 pases para 175 yardas y un touchdown, sin sufrir intercepciones. Su actuación cobró mayor relevancia debido a que también arrastraba molestias en el codo de lanzar, aunque logró mantenerse en el emparrillado y conducir a Seattle a una victoria que le permitió recuperar terreno en la clasificación.

Drew Lock, mariscal de campo suplente de los Seattle Seahawks, en partido ante Arizona Cardinals | AP

Seahawks buscan recuperar a Sam Darnold después de su semana de descanso

Seattle visitará a Las Vegas Raiders el domingo 15 de noviembre en el Allegiant Stadium, en un compromiso que tendrá un ingrediente especial por el reencuentro con Klint Kubiak, actual entrenador de los Raiders y quien fungió como coordinador ofensivo de los Seahawks durante la temporada anterior. El conocimiento que tiene del equipo representa un desafío adicional para la ofensiva comandada por Lock.

Después de este encuentro, los Seahawks tendrán su semana de descanso en la Semana 11, lo que permitirá a Darnold contar con más tiempo para recuperarse antes de enfrentar a San Francisco 49ers el 29 de noviembre.