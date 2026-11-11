Coachella 2027: Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee encabezan el cartel; La Texana será el único mexicano

Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee encabezan algunos de los nombres más destacados del festival./especial

El músico tijuanense Josué Ramírez formará parte del cartel del festival, que se realizará en abril en California

El Coachella 2027 anunció su cartel para la próxima edición, que reunirá a artistas de diferentes géneros musicales durante dos fines de semana en Indio, California. Entre los nombres más destacados aparecen Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee, además de Tame Impala, SZA y Weezer. La programación también incluye a La Texana, proyecto del músico mexicano Josué Ramírez.

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Con 23 años, el artista originario de Tijuana llegará al festival con una propuesta que combina post-punk, rock alternativo en español y elementos del regional mexicano. Su proyecto comenzó en 2021, cuando producía música desde su habitación, y ahora tendrá presencia en uno de los encuentros musicales más reconocidos a nivel internacional.

¿Quién es La Texana, el proyecto mexicano que llegará a Coachella?

La Texana construye su sonido a partir de las atmósferas oscuras del post-punk y la melancolía del rock en español. Entre sus principales influencias se encuentran The Cure, Joy Division, Caifanes y Soda Stereo, aunque su música también incorpora elementos del regional mexicano, especialmente del sierreño y el acordeón.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Josué Ramírez explicó que Tijuana ha sido fundamental para desarrollar su identidad musical. Describió la ciudad como un espacio donde conviven distintas culturas, la actividad industrial y una escena bohemia que ha influido en su trabajo.

La Texana, proyecto del tijuanense Josué Ramírez, formará parte del cartel de Coachella 2027./especial

¿Qué artistas estarán en Coachella 2027?

El festival se celebrará del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027. Además de Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee, el cartel incluye a Tame Impala, SZA, Zara Larsson y Weezer.

La participación de artistas latinos también destaca en esta edición. Junto a La Texana se presentarán la española Bad Gyal, la agrupación argentina Los Pibes Chorros y Daddy Yankee, quien tendrá una participación especial dentro del apartado In the Desert.

Coachella 2027 se realizará durante dos fines de semana de abril en Indio, California./especial

La programación también contempla a Las Petunias, Måneskin y Social Distortion, así como a figuras de la música electrónica, entre ellas Tiësto y Charlotte de Witte. En el K-pop destacan Jisoo y Babymonster.