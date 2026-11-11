El Coachella 2027 anunció su cartel para la próxima edición, que reunirá a artistas de diferentes géneros musicales durante dos fines de semana en Indio, California. Entre los nombres más destacados aparecen Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee, además de Tame Impala, SZA y Weezer. La programación también incluye a La Texana, proyecto del músico mexicano Josué Ramírez.
Coachella 2026 es multado por culpa de Justin Bieber y Dj Anyma
Con 23 años, el artista originario de Tijuana llegará al festival con una propuesta que combina post-punk, rock alternativo en español y elementos del regional mexicano. Su proyecto comenzó en 2021, cuando producía música desde su habitación, y ahora tendrá presencia en uno de los encuentros musicales más reconocidos a nivel internacional.
¿Quién es La Texana, el proyecto mexicano que llegará a Coachella?
La Texana construye su sonido a partir de las atmósferas oscuras del post-punk y la melancolía del rock en español. Entre sus principales influencias se encuentran The Cure, Joy Division, Caifanes y Soda Stereo, aunque su música también incorpora elementos del regional mexicano, especialmente del sierreño y el acordeón.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Josué Ramírez explicó que Tijuana ha sido fundamental para desarrollar su identidad musical. Describió la ciudad como un espacio donde conviven distintas culturas, la actividad industrial y una escena bohemia que ha influido en su trabajo.
¿Qué artistas estarán en Coachella 2027?
El festival se celebrará del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027. Además de Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee, el cartel incluye a Tame Impala, SZA, Zara Larsson y Weezer.
La participación de artistas latinos también destaca en esta edición. Junto a La Texana se presentarán la española Bad Gyal, la agrupación argentina Los Pibes Chorros y Daddy Yankee, quien tendrá una participación especial dentro del apartado In the Desert.
La programación también contempla a Las Petunias, Måneskin y Social Distortion, así como a figuras de la música electrónica, entre ellas Tiësto y Charlotte de Witte. En el K-pop destacan Jisoo y Babymonster.
Otros nombres anunciados son Phoebe Bridgers, Steve Lacy, Becky G y Kehlani. Con esta selección, Coachella reunirá propuestas de distintas partes del mundo y dará espacio al proyecto de Josué Ramírez, que llevará su mezcla de post-punk y sonidos mexicanos al escenario californiano.