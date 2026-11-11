El operativo de seguridad se realizó en Benemérito de las Américas, Chiapas./Guarda Nacional

El operativo se realizó en Benemérito de las Américas y permitió capturar a dos personas señaladas como posibles líderes regionales de la organización criminal

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales dejó como resultado la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa en Chiapas. La intervención se llevó a cabo en el municipio de Benemérito de las Américas, donde también fueron aseguradas armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

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Entre los detenidos se encuentran dos individuos identificados por las autoridades como posibles líderes regionales de la organización criminal. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer sus nombres ni los cargos específicos que podrían enfrentar.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional. A estas corporaciones se sumaron integrantes de la Policía Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes colaboraron en las acciones de seguridad realizadas en esta zona de la Selva de Chiapas.

Las autoridades detuvieron a 14 personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa./Guarda Nacional

¿Qué armas y equipo táctico decomisaron en Chiapas?

El inventario oficial incluye armamento y protección táctica. De acuerdo con el reporte, durante el operativo fueron decomisadas 12 armas largas, 97 cargadores y 882 cartuchos. También se aseguraron 17 chalecos tácticos con placas balísticas, equipo que puede proporcionar protección durante enfrentamientos armados.

El decomiso quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, que deberán integrar los indicios a las investigaciones. Hasta ahora, la información oficial no precisa si las armas estaban relacionadas con algún hecho delictivo en particular. El resultado del despliegue representa una intervención coordinada de las instituciones de seguridad en Benemérito de las Américas, municipio ubicado en una región estratégica de Chiapas.

¿Quiénes fueron detenidos y dónde ocurrió el operativo?

Las 14 personas fueron detenidas en Benemérito de las Américas, donde las corporaciones participantes realizaron el despliegue para combatir las actividades de grupos criminales. Entre los capturados destacan dos presuntos mandos regionales del Cártel de Sinaloa.

No obstante, las autoridades no han informado sobre las identidades de los detenidos ni han detallado qué funciones desempeñaban dentro de la organización. Tampoco se han precisado las circunstancias particulares de cada captura.

Dos de los detenidos fueron señalados como posibles líderes regionales de la organización criminal./especial

Tras su detención, las personas y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar si existen elementos que acrediten su probable participación en actividades delictivas.

Las instituciones federales y estatales señalaron que mantendrán la coordinación para detener a personas relacionadas con delitos, retirar armamento de circulación y reforzar la seguridad en Chiapas.