La familia del cantante publicó un comunicado para aclarar que no participó en el documental de HBO Max./Especial

A días de cumplirse 20 años del asesinato de El Gallo de Oro, sus familiares aclararon que no participaron en la producción ni conocen su contenido; la serie llegará a la plataforma este 12 de noviembre

La historia de Valentín Elizalde volverá a la pantalla con una producción que busca reconstruir los acontecimientos alrededor de su asesinato. Sin embargo, el estreno de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, documental de HBO Max, ya generó polémica luego de que la familia del cantante hiciera público su distanciamiento del proyecto.

A través de un comunicado dirigido a sus seguidores y a los medios de comunicación, los familiares del intérprete de A mis enemigos aclararon que no estuvieron involucrados en la realización de la docuserie y tampoco han tenido oportunidad de revisar su contenido. Por ello, prefirieron no emitir una opinión sobre la producción.

¿Por qué la familia de Valentín Elizalde se deslindó del documental?

El pronunciamiento llega después de que Valentina Elizalde, hija del cantante, cuestionara públicamente el proyecto y expresara su inconformidad por no haber recibido información sobre su realización. La joven también planteó dudas sobre quién autorizó el uso de la imagen de su padre y quién estaría detrás de la producción.

Ante las inquietudes, la familia decidió marcar distancia y dejar clara su postura. En el comunicado compartieron una frase que resume su posición: “Hay historias que otros podrán contar, pero hay un legado que nosotros seguimos viviendo”. También señalaron que, para ellos, Valentín fue mucho más que las circunstancias de su muerte: fue un padre, hijo, hermano y artista que dejó una huella en la música mexicana.

Valentina Elizalde cuestionó públicamente la realización de la docuserie sobre su padre./Instagram/@valentina__elizalde

¿Cuándo se estrena el documental de Valentín Elizalde en HBO Max?

La docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro tiene previsto su estreno para el 12 de noviembre de 2026 en HBO Max. De acuerdo con la plataforma, estará integrada por tres episodios que reunirán testimonios de familiares, personas cercanas al cantante, periodistas, investigadores y figuras de la música regional mexicana.

La producción también contempla material de archivo y elementos de investigación para reconstruir las horas que rodearon el asesinato del intérprete, así como las preguntas que continúan sin respuesta. Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, a los 27 años, después de presentarse en un palenque de Reynosa, Tamaulipas. Su muerte también cobró la vida de su representante y su chofer.