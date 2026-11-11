Las estafas en compras y ventas por internet son el principal riesgo digital reportado en la Ciudad de México durante 2026. Ante el incremento de este tipo de prácticas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre las cinco principales incidencias cibernéticas registradas entre enero y el 31 de octubre, además de compartir recomendaciones para evitar fraudes y proteger los datos personales y bancarios.
A través de la Unidad de Policía Cibernética, la dependencia informó que durante este periodo atendió miles de reportes relacionados con actividades fraudulentas en plataformas digitales, redes sociales y sitios web.
¿Cuáles son los fraudes por internet más reportados en CDMX?
De acuerdo con las cifras de la SSC, estas son las cinco principales incidencias cibernéticas identificadas en la capital:
1. Fraude en compras y ventas por internet: ocupa el primer lugar, con 31 mil 825 reportes. Esta modalidad incluye publicaciones de productos inexistentes, anuncios engañosos y ofertas falsas con las que los delincuentes reciben pagos sin entregar los artículos o servicios.
2. Robo de información bancaria: registró mil 361 reportes. Consiste en obtener ilegalmente datos financieros, como números de tarjetas, contraseñas y códigos de seguridad, mediante páginas, aplicaciones o mecanismos fraudulentos.
3. Phishing: acumuló mil 197 denuncias. Se trata del envío de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces que suplantan la identidad de bancos, tiendas e instituciones para robar información personal y financiera.
4. Suplantación de tiendas y marcas comerciales: presentó 24 reportes. Los responsables crean páginas web, perfiles en redes sociales y anuncios que imitan establecimientos reconocidos para engañar a los consumidores y obtener dinero o información.
5. Clonación de tarjetas bancarias: registró tres denuncias. Esta práctica consiste en reproducir o utilizar sin autorización los datos de tarjetas para realizar compras, retiros o transacciones.
¿Cómo evitar los fraudes y estafas por internet?
Ante estas incidencias, la Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan realizar transacciones digitales de manera más segura y evitar que sus datos personales o financieros terminen en manos de delincuentes.
Entre las principales medidas preventivas se encuentran:
Comprar únicamente en sitios web y perfiles oficiales, además de verificar la dirección electrónica y la identidad del vendedor.
Desconfiar de precios excesivamente bajos, promociones demasiado atractivas o mensajes que presionen para realizar pagos de inmediato.
Evitar abrir enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.
No compartir contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria por teléfono o mediante formularios sospechosos.
Utilizar métodos de pago seguros y activar la autenticación adicional en las cuentas bancarias.
Revisar periódicamente los movimientos de las tarjetas y cuentas.
Confirmar cualquier aviso sobre pagos, entregas o problemas con una cuenta directamente con la institución correspondiente.
Reportar páginas, perfiles, anuncios y mensajes sospechosos.
La dependencia recordó que una oferta atractiva no necesariamente representa una transacción segura, por lo que pidió a la ciudadanía verificar la autenticidad de los vendedores y las comunicaciones antes de proporcionar información o realizar depósitos.
¿Dónde denunciar fraudes cibernéticos en CDMX?
La Unidad de Policía Cibernética de la SSC ofrece orientación y atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, para quienes necesiten reportar alguna actividad sospechosa o recibir asesoría sobre seguridad digital.
Las personas pueden comunicarse a través de los siguientes medios:
Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086.
Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.
Redes sociales: cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
La SSC exhortó a los habitantes de la capital a mantenerse alerta ante posibles engaños en internet y adoptar medidas de prevención antes de realizar compras, compartir datos personales o efectuar transacciones electrónicas.