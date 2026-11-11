Las estafas en compras y ventas por internet son el principal riesgo digital reportado en la Ciudad de México durante 2026. Ante el incremento de este tipo de prácticas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) alertó sobre las cinco principales incidencias cibernéticas registradas entre enero y el 31 de octubre, además de compartir recomendaciones para evitar fraudes y proteger los datos personales y bancarios.

A través de la Unidad de Policía Cibernética, la dependencia informó que durante este periodo atendió miles de reportes relacionados con actividades fraudulentas en plataformas digitales, redes sociales y sitios web.

¿Cuáles son los fraudes por internet más reportados en CDMX?

De acuerdo con las cifras de la SSC, estas son las cinco principales incidencias cibernéticas identificadas en la capital:

1. Fraude en compras y ventas por internet: ocupa el primer lugar, con 31 mil 825 reportes. Esta modalidad incluye publicaciones de productos inexistentes, anuncios engañosos y ofertas falsas con las que los delincuentes reciben pagos sin entregar los artículos o servicios.

2. Robo de información bancaria: registró mil 361 reportes. Consiste en obtener ilegalmente datos financieros, como números de tarjetas, contraseñas y códigos de seguridad, mediante páginas, aplicaciones o mecanismos fraudulentos.

3. Phishing: acumuló mil 197 denuncias. Se trata del envío de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces que suplantan la identidad de bancos, tiendas e instituciones para robar información personal y financiera.

4. Suplantación de tiendas y marcas comerciales: presentó 24 reportes. Los responsables crean páginas web, perfiles en redes sociales y anuncios que imitan establecimientos reconocidos para engañar a los consumidores y obtener dinero o información.

5. Clonación de tarjetas bancarias: registró tres denuncias. Esta práctica consiste en reproducir o utilizar sin autorización los datos de tarjetas para realizar compras, retiros o transacciones.