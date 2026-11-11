La ANPEC prepara una estrategia para que más negocios acepten pagos electrónicos durante 2027

Las compras en las tienditas de la esquina podrían cambiar durante 2027, cuando miles de pequeños negocios en México comiencen a incorporar nuevas opciones de cobro. La intención es que los consumidores puedan utilizar tarjetas bancarias, transferencias o aplicaciones móviles para adquirir productos de uso cotidiano, sin tener que recurrir necesariamente al dinero en efectivo.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) contempla una estrategia para integrar al sistema financiero al 75% de los establecimientos que actualmente no tienen una cuenta bancaria. El proyecto también plantea que hasta el 80% de las compras pueda realizarse mediante pagos electrónicos, aunque esta cifra representa una estimación y todavía no existe una fecha definida para implementar el programa.

Durante una videoconferencia realizada el 10 de noviembre de 2026, en la que se presentaron los resultados de la Encuesta #28: Pulso de la Tienda de Barrio, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, explicó que uno de los principales retos será facilitar el acceso de los comerciantes a los bancos, ya que actualmente solo entre el 20% y 25% de estos negocios cuenta con servicios financieros.

¿Cómo funcionarán los pagos digitales en las tienditas durante 2027?

Para impulsar esta transformación, la Asociación de Bancos de México (ABM) trabaja en una herramienta denominada Cuenta Fácil, diseñada para que los pequeños comerciantes puedan recibir dinero mediante diferentes plataformas. De acuerdo con Rivera, los interesados podrán abrirla en cualquier institución bancaria del país, conservará el mismo nombre en todos los bancos y no tendrá comisiones por su utilización para los establecimientos.

Una de sus principales características será la posibilidad de manejar hasta 136 mil pesos mensuales, de los cuales el 80% podrá provenir de pagos electrónicos y el 20% restante de efectivo. Con este sistema, los clientes podrían pagar desde un refresco o unas botanas hasta productos de la canasta básica, como leche, huevo, arroz, pan y tortillas, utilizando tarjetas, transferencias o aplicaciones como CoDi.

Además de ampliar las alternativas de cobro, el proyecto pretende que los dueños de las tienditas puedan generar un historial de sus movimientos bancarios, lo que facilitaría el acceso a créditos para comprar mercancía, mejorar sus instalaciones o hacer crecer sus negocios. Sobre el tema fiscal, Rivera aseguró que las operaciones realizadas mediante Cuenta Fácil no provocarían una fiscalización adicional del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por cada transferencia, aunque esto no elimina las obligaciones fiscales de los establecimientos.

Los clientes podrán pagar sus compras con tarjeta, transferencias o aplicaciones como CoDi./ RS

Nueva Ley de Economía Digital impulsa cambios en el pequeño comercio

La iniciativa está relacionada con la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre de 2026. Esta legislación busca ampliar el uso de herramientas electrónicas en las transacciones comerciales y contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores y actividades en los que podrán establecerse los medios digitales como única forma de pago.