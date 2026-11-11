VIDEO: Operativo contra piratería en Plaza Meave: ¿qué fue lo que aseguraron?

Elementos del IMPI, la Marina y la SSC desplegaron un operativo en el Centro Histórico de la Ciudad de México para revisar locales

La Plaza Meave, uno de los puntos comerciales más conocidos del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue escenario de un operativo contra la presunta venta de ‘productos pirata’ este miércoles 11 de noviembre de 2026. Autoridades federales y capitalinas ingresaron al inmueble para inspeccionar establecimientos y asegurar mercancía que podría infringir los derechos de propiedad industrial.

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La intervención estuvo encabezada por personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Durante el despliegue, los agentes realizaron recorridos por distintos locales dedicados a la comercialización de videojuegos, consolas, ropa y otros artículos.

Autoridades federales y capitalinas realizaron un operativo en Plaza Meave / Especial

El operativo se desarrolló en la plaza ubicada sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Meave, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. La presencia de elementos de seguridad llamó la atención en esta zona comercial, donde diariamente acuden personas en busca de productos electrónicos, accesorios y artículos relacionados con los videojuegos.

¿Qué pasó en Plaza Meave de CDMX?

De acuerdo con la información difundida sobre la intervención, las autoridades acudieron a Plaza Meave para verificar establecimientos señalados por la presunta comercialización de mercancía que utiliza marcas registradas sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Durante las diligencias, los inspectores revisaron productos exhibidos y almacenados en diferentes negocios, mientras elementos de seguridad resguardaban los accesos para permitir el desarrollo de las inspecciones.

El IMPI inspeccionó locales por presunta venta de mercancía pirata / Especial

Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, informó que las acciones se realizaron en coordinación con la Marina y la Policía capitalina, con el propósito de asegurar videojuegos presuntamente apócrifos que podrían vulnerar los derechos de propiedad industrial.

El funcionario explicó que el combate a la piratería contempla la revisión de puntos de venta donde se ofrecen artículos que podrían infringir los derechos de marcas registradas. La finalidad es identificar mercancía irregular y retirarla del mercado mediante los procedimientos establecidos.

¿Qué productos aseguraron durante el operativo en Plaza Meave?

Durante la intervención, las autoridades localizaron y aseguraron distintos artículos cuya comercialización será revisada para determinar si cumplen con la legislación en materia de propiedad industrial.

Entre los productos reportados se encuentran videojuegos, consolas, mochilas y artículos de imitación, además de otras mercancías relacionadas con marcas comerciales.

El aseguramiento de estos productos no significa que todos hayan sido declarados falsificados de manera definitiva. Los artículos quedan sujetos a los procedimientos correspondientes para establecer si existen infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Videojuegos y consolas estuvieron entre los artículos asegurados / Especial

La intervención también permitió revisar la documentación relacionada con la comercialización de productos identificados con marcas registradas, uno de los elementos que las autoridades consideran durante este tipo de inspecciones.

¿Por qué realizan operativos contra la piratería en el Centro Histórico?

Las inspecciones forman parte de las acciones impulsadas por las autoridades para combatir la venta de productos presuntamente apócrifos en establecimientos comerciales de la Ciudad de México.

La comercialización de artículos que utilizan marcas sin autorización puede afectar a los titulares de los derechos de propiedad industrial y generar confusión entre los consumidores, especialmente cuando se ofrecen mercancías que aparentan ser originales.

En el caso de los videojuegos y las consolas, las revisiones buscan detectar productos que podrían comercializarse sin autorización de los propietarios de las marcas o de otros derechos relacionados.

Plaza Meave ya había sido incluida en acciones de verificación contra la piratería, junto con otros establecimientos del Centro Histórico, como parte de los esfuerzos para identificar y retirar mercancía irregular.

¿Hubo detenidos o cerraron Plaza Meave?

Hasta la información disponible sobre el operativo de este 11 de noviembre, no se ha confirmado un número de personas detenidas ni el cierre definitivo de Plaza Meave.

Las acciones reportadas estuvieron concentradas en la inspección de establecimientos y el aseguramiento de productos presuntamente apócrifos. El resultado final de las diligencias, así como la cantidad total de mercancía retirada y su valor económico, deberá precisarse mediante los informes correspondientes.