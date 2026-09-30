La Friki Plaza es intervenida en operativo y aseguran mercancía por más de 1.2 millones de pesos

Elementos de la Semar, SSC y personal del IMPI participaron en las inspecciones./ SSC

Autoridades federales y capitalinas inspeccionaron establecimientos de Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave; fueron aseguradas 477 piezas entre videojuegos, consolas, accesorios y figuras coleccionables

Un operativo contra la posible comercialización de productos apócrifos llegó este martes 29 de septiembre a tres conocidas plazas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Las autoridades aseguraron 477 artículos con un valor estimado de un millón 264 mil 900 pesos después de realizar inspecciones en diversos establecimientos.

Las acciones se concentraron en Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave, ubicadas en la zona de Eje Central, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. En total fueron revisados 15 establecimientos dedicados principalmente a la venta de productos relacionados con tecnología y entretenimiento.

Operativo contra la piratería llega a Friki Plaza

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las revisiones estuvieron enfocadas en detectar mercancía que presuntamente podría vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Entre los artículos asegurados se encuentran videojuegos, consolas, accesorios y figuras coleccionables. El operativo estuvo precedido por trabajos de investigación y verificaciones que llevaron a las autoridades hasta los establecimientos ubicados en estas tres plazas del Centro Histórico.

Autoridades desplegaron un operativo contra la posible venta de mercancía apócrifa en el Centro Histórico./ SSC

La intervención forma parte de “Operación Limpieza”, estrategia mediante la cual las autoridades han realizado diferentes acciones para retirar del mercado mercancía presuntamente apócrifa y detectar posibles irregularidades relacionadas con su comercialización.

¿Qué pasará con la mercancía asegurada?

Los 477 productos no han sido declarados automáticamente como ilegales por el simple hecho de haber sido retirados de los establecimientos. Las piezas quedaron sujetas a los procedimientos correspondientes para determinar su procedencia y establecer si existen infracciones en materia de propiedad intelectual.

La mercancía asegurada tiene un valor estimado de un millón 264 mil 900 pesos./ SSC

Las autoridades también buscan determinar si los productos contaban con elementos suficientes para acreditar su legitimidad y entrada legal al país. Una vez concluidas las revisiones, el IMPI podrá establecer las medidas que correspondan de acuerdo con cada caso.

El saldo dado a conocer hasta ahora es de 477 artículos asegurados en 15 establecimientos de Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave, con un valor conjunto superior a 1.2 millones de pesos. El procedimiento continuará para determinar la situación de la mercancía y establecer, en su caso, posibles infracciones.