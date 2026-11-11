Claudia Sheinbaum encabeza por tercer mes consecutivo la clasificación de CB Global Data, que evaluó la imagen de 18 mandatarios de América Latina durante noviembre de 2026

Una diferencia de apenas 0.3 puntos porcentuales colocó a Claudia Sheinbaum Pardo por encima de Nayib Bukele en el ranking de imagen positiva de presidentes de América Latina, correspondiente a noviembre de 2026. La mandataria mexicana alcanzó 69.8% de opiniones favorables, mientras que su homólogo de El Salvador obtuvo 69.5%, de acuerdo con los resultados publicados este miércoles 11 de noviembre por la consultora CB Global Data.

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La presidenta de México ha mantenido una tendencia al alza en las últimas tres mediciones de la firma. En septiembre obtuvo 69% de imagen positiva, cifra que aumentó a 69.3% en octubre y llegó a 69.8% durante noviembre. Con ello, conserva por tercer mes consecutivo la primera posición entre los 18 gobernantes evaluados. En contraste, el estudio más reciente también registró 25.5% de opiniones negativas sobre Sheinbaum y 4.7% de personas que no respondieron o no expresaron una valoración.

Para elaborar esta clasificación, CB Global Data encuestó a 51 mil 350 personas mayores de 18 años, entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026, en 18 países latinoamericanos. Los resultados corresponden a la percepción que tienen los ciudadanos sobre sus respectivos presidentes, por lo que no representan una votación conjunta entre todos los habitantes de América Latina.

¿Qué presidentes tienen mayor imagen positiva en Latinoamérica?

Además de Sheinbaum y Bukele, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, consiguió el tercer puesto con 52.3% de opiniones positivas, seguida de Luis Abinader, de República Dominicana, con 51.2%. El quinto lugar fue para el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien alcanzó 50.4%, mientras que Daniel Noboa, de Ecuador, obtuvo 47.8% y se ubicó en la sexta posición.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, obtuvo 69.5% de imagen positiva./ AP

La lista continúa con Abelardo de la Espriella, de Colombia, con 46.9%, y Nasry Asfura, de Honduras, con 45.7%. En el noveno puesto aparece Keiko Fujimori, de Perú, con 43.8%, seguida de Rodrigo Paz, de Bolivia, con 40.2%. Por su parte, Yamandú Orsi, de Uruguay, registró 38.6% de imagen positiva, mientras que el presidente argentino Javier Milei obtuvo 37.4%.

En la parte inferior de la clasificación se encuentran Daniel Ortega, de Nicaragua, con 36.3%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 35.6%, y José Raúl Mulino, de Panamá, con 34.9%. Los últimos tres lugares corresponden a José Antonio Kast, de Chile, con 33.5%; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 31.4%, y Santiago Peña, de Paraguay, con 24.7%, quien cerró la medición de noviembre.

Lula da Silva registra el mayor aumento y Santiago Peña la caída más pronunciada

Uno de los movimientos destacados de la encuesta fue el del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien presentó el mayor incremento mensual entre los mandatarios evaluados. Su imagen positiva pasó de 45.3% en octubre a 50.4% en noviembre, lo que representa un avance de 5.1 puntos porcentuales. El presidente salvadoreño Nayib Bukele también mejoró su valoración, al subir de 68.3% a 69.5%, aunque permaneció en el segundo lugar, por debajo de Sheinbaum.

El ranking de CB Global Data evaluó la imagen de 18 mandatarios latinoamericanos./ Global Data