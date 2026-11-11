¿Quién es Daniel Delgado, futuro esposo de Lambda García y a qué se dedica?

Lambda García anunció que llegará al altar con Daniel Delgado, un productor teatral con quien mantiene una historia de amor de más de dos décadas

El actor y conductor Lambda García anunció su compromiso matrimonial con Daniel Delgado, con quien comparte una historia que comenzó hace 24 años. Aunque el también productor teatral ha mantenido un perfil discreto, su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento ha despertado curiosidad entre los seguidores del conductor.

La noticia de su próxima boda llamó la atención porque ambos ya habían tenido una relación sentimental en el pasado. Después de separarse, conservaron su amistad y, con el paso del tiempo, volvieron a enamorarse.

¿Quién es Daniel Delgado, futuro esposo de Lambda García?

Daniel Delgado es un productor teatral y creativo mexicano que ha desarrollado su carrera principalmente detrás de los escenarios. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y posteriormente encaminó su trayectoria profesional hacia las artes escénicas.

En 2014 fundó Playhouse Entertainment, una productora enfocada en la creación y desarrollo de espectáculos, musicales y proyectos de entretenimiento en vivo.

A diferencia de Lambda García, quien ha desarrollado una carrera frente a las cámaras, Delgado ha mantenido un perfil más reservado y concentrado en la producción teatral.

Lambda García se casará con quien considera su mejor amigo. / @quiencom -@lambgarcia

¿En qué obras de teatro ha trabajado Daniel Delgado?

A lo largo de su trayectoria, el futuro esposo de Lambda García ha participado en diferentes producciones teatrales y musicales, entre ellas: Waitress.

Wicked.

Siete veces adiós.

Asesinato para dos.

Los últimos 5 años.

Canciones para un mundo nuevo.

Bule Bule el show.

Desde el Cero Musical. También ha desempeñado funciones como productor ejecutivo y company manager en proyectos de entretenimiento en vivo, consolidando su experiencia dentro de la industria teatral mexicana.

¿Cómo se conocieron Lambda García y Daniel Delgado?

La historia de amor entre Lambda García y Daniel Delgado comenzó cuando el actor tenía 19 años. Ambos iniciaron un noviazgo que duró aproximadamente seis años, pero finalmente decidieron separarse.

De acuerdo con lo que García ha contado sobre su relación, la edad y la falta de madurez emocional influyeron en aquella primera ruptura.

Sin embargo, el final de su noviazgo no significó que dejaran de frecuentarse. Por el contrario, conservaron una amistad cercana y Delgado se convirtió en uno de los mejores amigos del conductor.

El reencuentro sentimental ocurrió durante un viaje a Puebla con amigos, hace aproximadamente dos años. La convivencia permitió que volvieran a conectar y decidieran darse una nueva oportunidad en el amor.

La pareja retomó su relación después de varios años de amistad. / @quiencom -@lambgarcia

¿Cómo le pidió matrimonio Daniel Delgado a Lambda García?

El compromiso ocurrió durante un viaje a Valle de Guadalupe y Ensenada, Baja California, en noviembre de 2026.

De acuerdo con el relato que Lambda compartió con la revista Quién, Daniel organizó una propuesta especial durante un recorrido hacia un mirador frente al atardecer.

El productor preparó una canción especialmente para ambos, en la que relató diferentes momentos de su historia de amor. Al terminar la melodía, le expresó sus sentimientos y le preguntó si quería casarse con él.

Lambda aceptó emocionado y posteriormente compartió la noticia con sus seguidores.