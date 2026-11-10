¿Renata Notni tiene nuevo novio? La captan de la mano con un hombre ¡Checa las FOTOS!

La actriz mexicana fue vista paseando con el empresario Gonzalo Hevia Baillères meses después de confirmar su separación de Diego Boneta

Renata Notni volvió a llamar la atención por su vida sentimental después de que circularan imágenes en las que aparece caminando de la mano del empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères durante una salida de compras en West Hollywood, Los Ángeles, California. La cercanía entre ambos despertó especulaciones sobre una posible relación amorosa, especialmente porque la actriz terminó hace algunos meses su noviazgo de cinco años con Diego Boneta.

Las fotografías muestran a la protagonista de distintas producciones de televisión y al empresario disfrutando de un paseo por una de las zonas comerciales más conocidas de Los Ángeles. Aunque las imágenes sugieren una relación cercana, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantengan un noviazgo, por lo que hasta ahora se trata de rumores surgidos a partir de su aparición juntos.

La noticia también ha despertado curiosidad por los antecedentes sentimentales de Gonzalo Hevia Baillères, quien anteriormente fue relacionado con figuras del espectáculo como Belinda y Emma Watson. Su nombre ha aparecido en distintas ocasiones en publicaciones de entretenimiento, aunque el empresario suele mantener un perfil discreto respecto a su vida privada.

La actriz mexicana despertó rumores de un nuevo romance tras su separación de Diego Boneta / FB: @RenataNotni

¿Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son pareja?

Los rumores comenzaron después de que Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères fueran captados caminando de la mano mientras realizaban compras en West Hollywood, una zona frecuentada por celebridades y figuras del entretenimiento.

La aparición llamó la atención porque ambos han estado relacionados con noticias sobre su vida sentimental durante los últimos meses. En el caso de Renata, las fotografías representan una de las primeras ocasiones en las que se le observa públicamente en una actitud cercana con otra persona después de su separación de Diego Boneta.

Hasta el momento, la actriz no ha compartido declaraciones sobre su vínculo con el empresario ni ha publicado fotografías que confirmen un nuevo romance.

Notni fue captada caminando de la mano de Gonzalo Hevia Baillères en Los Ángeles / FB: @RenataNotni

Por su parte, Gonzalo Hevia Baillères tampoco ha hablado públicamente sobre las imágenes, de manera que la naturaleza de su relación permanece sin aclararse. A pesar de ello, el encuentro ha generado interés entre los seguidores de la actriz, quienes se preguntan si está comenzando una nueva etapa sentimental después de su ruptura.

¿Qué pasó entre Renata Notni y Diego Boneta?

Antes de que surgieran los rumores sobre su cercanía con Gonzalo Hevia Baillères, Renata Notni mantuvo una relación de aproximadamente cinco años con Diego Boneta, actor mexicano reconocido por protagonizar la serie biográfica de Luis Miguel.

Durante su noviazgo, ambos se convirtieron en una de las parejas más conocidas del entretenimiento mexicano. Aunque procuraban mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de los reflectores, compartieron distintos momentos de su relación mediante fotografías, viajes y apariciones públicas.

Sin embargo, en marzo de 2026 se dio a conocer que habían decidido separarse. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues durante varios años habían proyectado una relación estable.

Las imágenes fueron captadas durante una salida de compras en West Hollywood / FB: @RenataNotni

Inicialmente, Renata evitó profundizar en los motivos de la ruptura, pero posteriormente confirmó ante los medios que su historia sentimental había terminado y aseguró que la separación se había producido en buenos términos.

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas”, declaró ante los medios.

Con estas palabras, la actriz dejó claro que, pese al final del noviazgo, ambos mantenían una relación cordial y se deseaban lo mejor en sus respectivos proyectos personales y profesionales.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el empresario captado con Renata Notni?

Gonzalo Hevia Baillères es un empresario mexicano que pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, una de las familias con mayor trayectoria dentro del sector empresarial del país. Es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères, esta última hija de Alberto Baillères y Tere Gual. También es hermano de Tamara Baillères y sobrino de Alejandro Baillères, presidente de Grupo Bal.

Aunque su familia está relacionada con empresas de distintos sectores económicos, Gonzalo ha desarrollado proyectos propios enfocados principalmente en la tecnología, la innovación y los servicios logísticos.

Uno de sus emprendimientos más conocidos es Lok, una empresa dedicada a desarrollar soluciones para facilitar las entregas y devoluciones de productos adquiridos por internet.

La compañía utiliza una red de casilleros inteligentes, conocidos como lockers, que permiten a los usuarios recibir, enviar y devolver paquetes mediante puntos de entrega habilitados para estas operaciones.

Este modelo busca ofrecer alternativas a las entregas tradicionales a domicilio y mejorar la eficiencia de los procesos relacionados con el comercio electrónico. Además de sus actividades empresariales, Gonzalo Hevia Baillères ha llamado la atención por su cercanía con distintas personalidades del espectáculo.

¿Gonzalo Hevia Baillères fue novio de Belinda y Emma Watson?

Antes de aparecer junto a Renata Notni, el empresario mexicano ya había sido relacionado sentimentalmente con otras figuras reconocidas. Entre 2023 y 2025, su nombre estuvo vinculado con la cantante Belinda, después de que surgieran versiones sobre una posible relación entre ambos.

Sin embargo, ninguno confirmó públicamente haber mantenido un noviazgo, por lo que las versiones sobre ese supuesto romance permanecieron en el terreno de la especulación.

Posteriormente, en marzo de 2026, Gonzalo volvió a aparecer en publicaciones de entretenimiento cuando se difundieron fotografías en las que se le observaba besándose con la actriz británica Emma Watson, conocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger en las películas de Harry Potter.

Las imágenes aparecieron después de que ambos fueran relacionados con unas vacaciones en los Alpes a finales del año anterior. A pesar de la atención que despertaron aquellas fotografías, no se confirmó públicamente una relación sentimental formal entre el empresario y la actriz británica.