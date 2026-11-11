El cantante habló sobre su salida en una entrevista con el programa Sale el Sol./ La Mansión VIP

El reguetonero mexicano rompió el silencio tras su inesperada salida de La Mansión VIP 2 y explicó qué lo llevó a dejar la competencia. También aclaró si su abandono estaba planeado

Dani Flow abandonó La Mansión VIP 2 apenas unas horas después de ingresar al reality, debido a un problema emocional que, según sus propias declaraciones, pudo estar relacionado con un episodio de ansiedad. El cantante mexicano rompió el silencio tras su inesperada salida y aseguró que no tenía ningún acuerdo con la producción para retirarse anticipadamente, como se especuló en redes sociales.

El intérprete de Reggaeton Champagne y Martillazo habló sobre lo ocurrido durante una entrevista con el programa Sale el Sol, el 10 de noviembre de 2026. Ahí explicó que todavía no comprende completamente qué provocó su reacción durante el encierro, por lo que buscará orientación profesional antes de sacar conclusiones sobre su estado emocional.

La segunda temporada de La Mansión VIP, proyecto encabezado por el creador de contenido HotSpanish, comenzó el domingo 8 de noviembre de 2026. Dani Flow figuraba entre los participantes que habían despertado mayor expectativa; sin embargo, su estancia terminó durante las primeras horas de convivencia, cuando decidió solicitar su salida y dejar atrás la competencia.

¿Por qué Dani Flow abandonó La Mansión VIP 2?

Durante la entrevista, el reguetonero reconoció que sospecha haber experimentado un episodio de ansiedad, aunque aclaró que todavía necesita hablar con su especialista para comprender qué sucedió. "Voy a ver a mi psicóloga en los próximos días y voy a descifrar qué pasó, estoy casi seguro que fue un cuadro de ansiedad", declaró. Hasta el momento, el cantante no ha confirmado un diagnóstico, por lo que se trata de una posibilidad que él mismo planteó.

Además, Dani Flow rechazó las versiones que señalaban que su participación había sido acordada para durar solamente unas horas. El artista aseguró que tomó la decisión de abandonar el programa al sentirse incapaz de continuar y agradeció que los organizadores respetaran su petición. "Agradezco a la producción que me haya dejado salir cuando se lo pedí. No (estaba pactada su salida), la verdad tampoco pensaba durar un mes, cero planeado", explicó.

Dani Flow negó que su salida de La Mansión VIP 2 estuviera planeada./ RS

Dani Flow pone en duda sus próximos conciertos tras dejar el reality

Otro de los rumores que surgieron fue que Dani Flow había abandonado La Mansión VIP 2 para cumplir con sus presentaciones musicales. Sin embargo, el cantante explicó que antes de ingresar había solicitado a su equipo de trabajo posponer los conciertos programados, pues no sabía cuánto tiempo permanecería dentro de la competencia. Después de su salida, reconoció que algunas fechas continuaban pendientes y que todavía no tenía claro si podría retomarlas.