¡Que no te agarre desprevenido! Así puedes pagar las multas de parquímetros en CDMX

Para retirar el inmovilizador también debe cubrirse el costo correspondiente./Especial

Olvidar pagar el estacionamiento o exceder el tiempo permitido puede terminar con una multa y un inmovilizador en tu vehículo; conoce cuánto cuesta y cómo puedes liquidar la sanción

Estacionarse en una zona de parquímetros de la Ciudad de México puede convertirse en un dolor de cabeza cuando el tiempo se termina o se pasa por alto el pago. En algunos casos, los conductores pueden encontrarse con la conocida “araña”, un candado que inmoviliza las llantas del automóvil y que solamente puede retirarse después de cubrir las sanciones correspondientes.

Para evitar vueltas innecesarias, es importante conocer los medios disponibles para consultar y pagar estas infracciones. La buena noticia es que el trámite puede realizarse por internet, además de que existen alternativas presenciales para quienes prefieren pagar directamente en un establecimiento autorizado.

Los parquímetros regulan los espacios de estacionamiento en distintas colonias de la CDMX./Especial

¿Cuánto cuesta una multa de parquímetro en CDMX en 2026?

De acuerdo con el sistema ecoParq, estacionarse sin realizar el pago correspondiente o exceder el tiempo autorizado puede generar una sanción de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas pueden ir de 586.55 a mil 173.10 pesos, dependiendo de la infracción. A esta cantidad se suma el costo por retirar el inmovilizador, que durante 2026 es de 340 pesos. Por ello, quienes reciben una sanción deben considerar ambos conceptos antes de recuperar su vehículo.

Entre las razones por las que pueden colocar una infracción se encuentran: No realizar el pago del parquímetro.

Dejar vencer el tiempo contratado.

No colocar el comprobante de pago en un lugar visible del automóvil cuando se paga en efectivo.

Tener un comprobante con una fecha distinta al día en curso.

Registrar placas diferentes a las del vehículo estacionado.

Invadir otro cajón o estacionarse fuera del espacio delimitado.

Utilizar un permiso de residente vencido o que no corresponda con las placas del automóvil.

Las multas por parquímetro pueden alcanzar los mil 173 pesos durante 2026./Especial

Así se paga una multa de parquímetro en CDMX, paso a paso

Si recibiste una infracción, puedes consultar el adeudo desde el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. Para hacerlo, sigue estos pasos: Ingresa al portal oficial de Finanzas de la Ciudad de México. Busca el apartado de consulta de pagos y adeudos o infracciones de tránsito. Introduce el número de placas de tu vehículo, sin espacios. Revisa las infracciones registradas y selecciona la que deseas pagar. Elige el pago en línea o genera la línea de captura para liquidar el adeudo en alguno de los establecimientos autorizados.