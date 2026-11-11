Wildwood tendrá nuevo doblaje en México: ¿Quiénes reemplazarán a Macarena García y Javier Ibarreche?

Wildwood: El bosque salvaje tendrá un nuevo doblaje en español latino. / Especial

La película animada tendrá una nueva versión en español latino tras la controversia que generó su primer reparto de voces

La polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje tendrá un nuevo capítulo en México. Después de las críticas que recibió su primera versión en español latino, la distribuidora Imagem Films Mx confirmó que la película contará con una nueva interpretación de voces, en la que participarán actores especializados en doblaje.

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El anuncio llegó luego de que usuarios en redes sociales manifestaran su inconformidad con las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, quienes formaron parte del elenco original.

La conversación incluso derivó en una petición para solicitar un redoblaje, además de comparaciones entre las voces originales y propuestas realizadas por otros intérpretes.

¿Quiénes harán el nuevo doblaje de Wildwood en México?

Los nuevos actores que darán voz a los personajes principales de Wildwood: El bosque salvaje son Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim, quienes tomarán los lugares de tres integrantes del reparto original. De acuerdo con la información difundida sobre esta nueva versión, los cambios quedaron de la siguiente manera: Danna Alcalá: dará voz a Prue McKeel, personaje interpretado inicialmente por Macarena García.

Érica Edwards: será la nueva voz de Alexandra Svik, quien anteriormente fue interpretada por Natalia Téllez.

Erick Selim: reemplazará a Javier Ibarreche como Brendan. Con estos cambios, la producción apuesta por nuevas interpretaciones para los personajes principales, mientras que otras voces de la primera versión permanecerán en la película.

¿Qué actores conservarán sus voces en Wildwood?

El redoblaje no representa un cambio completo del elenco. Emilio Treviño, quien interpreta a Curtis Mehlberg, confirmó que su trabajo permanecerá en esta nueva versión.

Por su parte, Lissy Jiménez también conservará su participación como parte de las voces adicionales. La actriz había llamado la atención de los seguidores de la película después de participar en un desafío organizado por Cinépolis e Imagem Films Mx, en el que interpretó algunas escenas de Prue.

Aunque varios usuarios pidieron que ella fuera la encargada de dar voz a la protagonista, finalmente no formará parte del nuevo reparto principal.

La cinta animada generó polémica por la selección de su primer elenco de voces. / Especial

¿Cuándo se estrena Wildwood con su nuevo doblaje?

Imagem Films Mx informó que la nueva versión del doblaje estará disponible en los cines de México a partir del jueves 12 de noviembre de 2026.

De esta manera, el público tendrá la oportunidad de ver la película con las nuevas interpretaciones, luego de la controversia que generó su primer doblaje.

La distribuidora también aclaró que esta decisión no busca desacreditar el trabajo de los actores que participaron en la primera versión, sino ofrecer una alternativa a los espectadores.

¿De qué trata Wildwood: El bosque salvaje?

La película animada del estudio LAIKA cuenta la historia de Prue McKeel, una joven que emprende una aventura para encontrar a su hermano menor, quien desaparece después de ser llevado por unos cuervos.

Durante su búsqueda, Prue se adentra en Wildwood, un territorio fantástico habitado por criaturas extraordinarias y personajes que pondrán a prueba su valentía.

La cinta está basada en el libro de Colin Meloy, ilustrado por Carson Ellis, y forma parte de las producciones de animación stop-motion del estudio responsable de películas como Coraline.