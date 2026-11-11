La conductora habló sobre la polémica que rodeó su participación en la cinta animada y aseguró que se queda con el cariño al proyecto y el aprendizaje de la experiencia

La polémica por el doblaje de Wildwood, después de que la distribuidora confirmara una nueva versión en español latino, Natalia Téllez finalmente habló sobre los señalamientos que recibió por interpretar a uno de los personajes de la película y su salida del proyecto.

Durante la alfombra roja de la cinta Atrápelo quien pueda, donde comparte créditos con Jaime Camil, la actriz fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la controversia. Lejos de confrontar a quienes criticaron su trabajo, aseguró que cada proyecto en el que participa lo realiza con cariño y profesionalismo, además de reconocer que el público tiene derecho a expresar opiniones diferentes.

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre las críticas a su doblaje en Wildwood?

La conductora explicó que detrás de su participación existió un equipo de trabajo que realizó sus actividades con compromiso y dedicación. También reconoció que, como figura pública, está expuesta a comentarios positivos y negativos sobre sus proyectos.

“Yo solo puedo decirles que cada proyecto que hago lo hago con cariño, con profesionalismo, que había un equipo de personas que estaban de verdad haciendo su parte”, expresó ante los medios.

Asimismo, señaló que recibe las opiniones del público con respeto y que cada experiencia profesional deja algo en su trayectoria. Aunque su participación no continuará en la nueva versión, dejó claro que conserva el cariño por el personaje y por la producción de LAIKA.

Erica Edwards, Danna Alcalá y Erick Selim asumirán tres de los personajes principales./Especial

Estos son los nombres que sustutuirán a los actores

La controversia comenzó después del estreno de Wildwood en México, el pasado 29 de octubre, cuando espectadores cuestionaron la elección de figuras del entretenimiento para interpretar a los personajes principales. Las críticas se concentraron especialmente en las actuaciones de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, quienes prestaron sus voces para la versión latinoamericana.

Ante las inconformidades, Imagem Films MX anunció el 10 de noviembre que la película tendría una nueva interpretación de doblaje para México. En esta ocasión, Erica Edwards dará voz a Alexandra, personaje interpretado originalmente por Téllez; Danna Alcalá sustituirá a Macarena García como Prue y Erick Selim ocupará el lugar de Javier Ibarreche como Brendan, sin embargo, Emilio Treviño conservará su participación como Curtis.