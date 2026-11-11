Rels B en México: fechas, preventa y precio de boletos para el Flakk Tour 2027

Rels B regresará a México en septiembre de 2027 con tres conciertos en el Palacio de los Deportes. / OCESA

Rels B regresará a la Ciudad de México con tres conciertos en el Palacio de los Deportes; conoce cuándo inicia la venta de entradas y cuánto costarán

Los fans de Rels B ya pueden prepararse para su regreso a México. El cantante español confirmó tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su Flakk Tour 2027, con presentaciones programadas para septiembre del próximo año en el Palacio de los Deportes.

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El intérprete ofrecerá sus espectáculos los días 7, 8 y 10 de septiembre de 2027, a las 20:00 horas. La propuesta contempla un repertorio de 42 canciones y una duración aproximada de dos horas y media.

El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes esperan escuchar algunos de los temas más populares de su trayectoria, así como canciones de sus producciones más recientes.

¿Cuándo será la preventa de boletos para Rels B en México?

La venta de entradas para los conciertos de Rels B tendrá distintas etapas. De acuerdo con la información publicada para el evento, el calendario contempla las siguientes fechas: Venta Beyond: 12 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 horas, con códigos.

Preventa Priority: 13 de noviembre de 2026, desde las 9:00 horas, con códigos.

Preventa Banamex: 16 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 horas.

Venta general: 17 de noviembre de 2026, desde las 11:00 horas. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, mientras que la venta general también se realizará en las taquillas del Palacio de los Deportes.

El cantante español presentará su Flakk Tour 2027 ante sus seguidores mexicanos. / @skinnyflakk

¿Cuánto cuestan los boletos para Rels B en el Palacio de los Deportes?

Hasta el momento, los precios oficiales de los boletos para Rels B en México no han sido revelados. Por ello, los interesados tendrán que esperar a que la boletera publique los costos correspondientes a cada sección. Las localidades contempladas para los conciertos incluyen las siguientes categorías: VIP

General

Sección B

Sección C

Sección D

Sección E Se recomienda consultar directamente Ticketmaster para conocer los precios, cargos por servicio y disponibilidad una vez que comience cada etapa de venta.

¿Dónde serán los conciertos de Rels B en México?

Las tres presentaciones del Flakk Tour 2027 tendrán como sede el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

El recinto se encuentra sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, en la colonia Granjas México. Para llegar en transporte público, una de las alternativas es utilizar la Línea 9 del Metro y bajar en la estación Ciudad Deportiva.