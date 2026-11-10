Accidente en concierto de Karol G: ¿qué le pasó a la camarógrafa que cayó del escenario?

Una cámara aérea provocó el accidente de una trabajadora del equipo de Karol G. / RS

El incidente ocurrió durante el segundo concierto de la colombiana en Monterrey y quedó grabado en video.

Un aparatoso accidente durante el segundo concierto de Karol G en Monterrey, Nuevo León, dejó a una integrante de su equipo de producción con cuatro fracturas y la necesidad de someterse a una cirugía. Se trata de Zoe Lubeck, camarógrafa que sufrió una caída después de que una cámara aérea aparentemente se enganchara con el equipo que llevaba mientras trabajaba sobre el escenario.

El incidente ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2026, durante la segunda presentación de la colombiana en el Estadio BBVA, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

La caída quedó registrada en videos grabados por asistentes al espectáculo, quienes compartieron las imágenes en redes sociales. En las grabaciones se observa cómo la trabajadora es levantada repentinamente por un mecanismo de cámara aérea y, segundos después, cae a un costado de la estructura del escenario.

¿Qué le pasó a la camarógrafa de Karol G durante el concierto en Monterrey?

El accidente ocurrió mientras Karol G interpretaba la canción 'Te llevas to'. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, una cámara aérea que se desplazaba sobre el escenario habría enganchado accidentalmente el equipo de Zoe Lubeck.

El mecanismo la elevó varios metros y posteriormente la soltó, provocando que cayera cerca de la pasarela del escenario.

Tras el percance, integrantes del equipo de producción acudieron a auxiliarla. La cantante aparentemente no se percató de lo ocurrido, pues se encontraba de espaldas al lugar donde sucedió el accidente y continuó con su presentación.

Los videos generaron preocupación entre los asistentes y usuarios de redes sociales, quienes inicialmente desconocían la gravedad de las lesiones de la trabajadora.

El accidente de la camarógrafa quedó registrado en videos de los asistentes. / RS

¿Cuál es el estado de salud de Zoe Lubeck?

Fue la propia Zoe Lubeck quien dio a conocer las consecuencias del accidente mediante publicaciones en sus historias de Instagram.

La integrante del equipo audiovisual de Karol G informó que sufrió cuatro fracturas en diferentes partes del cuerpo y que necesitará una intervención quirúrgica. Aunque no especificó las zonas exactas en las que presentó las lesiones, compartió una fotografía en la que aparece en silla de ruedas y con una de sus piernas aparentemente inmovilizada.

En su mensaje también agradeció las muestras de apoyo que recibió después de que se difundieran las imágenes de su caída.

"Tengo fracturas en cuatro lugares y necesito cirugía; aun así, tengo suerte. Cuídense mucho. Me voy a casa, a Los Ángeles. Caído, pero no derrotado", expresó.

Fue la propia Zoe Lubeck quien dio a conocer las consecuencias del accidente mediante publicaciones en sus historias de Instagram. / RS

De acuerdo con lo que compartió, regresará a Los Ángeles, California, donde continuará con su atención médica y proceso de recuperación.