Maluma sorprendió a los viajeros con un concierto improvisado en Miami / Captura de pantalla

El cantante colombiano convirtió la terminal área en un escenario musical, tomando por sorpresa a cientos de pasajeros que esperaban para abordar sus respectivos vuelos

Los viajeros que este viernes 6 de noviembre llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami se llevaron una sorpresa poco habitual: Maluma apareció en plena terminal de American Airlines, ofreciendo una presentación musical gratuita ante decenas de pasajeros. Por un momento, el cantante de 32 años dejó unos minutos los escenarios tradicionales para acercarse a sus seguidores ante uno de los sitios más transitados de Estados Unidos.

Su aparición fue inesperada para muchas personas que se encontraban esperando sus vuelos, ya que el intérprete comenzó a cantar varios de sus éxitos, mientras los pasajeros se acercaban para grabarlo y disfrutar del momento.

El cantante colombiano interpretó sus éxitos en el aeropuerto internacional de Miami / Captura de pantalla

¿Por qué Maluma cantó en el aeropuerto de Miami?

La presentación formó parte de una activación promocional llamada "Locos x volver", con la que el artista busca atraer a personas para su próxima gira mundial. El encuentro se realizó antes de la salida de un vuelo con destino a Bogotá, Colombia, y no se limitó únicamente a los pasajeros que se encontraban en la terminal.

Maluma aprovechó este espacio para acercarse al público y promocionar sus próximos proyectos musicales, sin necesidad de montar un concierto convencional.

La presentación formó parte de la promoción de su próxima gira mundial / RRSS

Maluma prepara su regreso a los escenarios

La iniciativa también estuvo relacionada con su próximo concierto en Bogotá, previsto para febrero de 2027. La presentación en Miami funcionó como un adelanto para sus seguidores colombianos, quienes esperan volver a encontrarse con el intérprete en su país después de sus presentaciones internacionales.