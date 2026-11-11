La UNAM advierte que cerca de 18 millones de perros viven en condiciones de descuido en México, una situación que también representa riesgos para la salud pública

México ocupa el primer lugar en América Latina en abandono de perros y gatos, con aproximadamente 500 mil animales que terminan en las calles cada año, de acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este miércoles 11 de noviembre de 2026. El problema va más allá de la falta de hogares para las mascotas, pues también tiene consecuencias sanitarias, ambientales y sociales que requieren atención.

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La situación es preocupante si se considera que alrededor de 18 millones de perros viven en condiciones de descuido en el país, una cifra que refleja las dificultades que enfrentan numerosos animales para recibir alimentación, atención veterinaria y protección adecuada. Esta estimación fue presentada por Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, durante el Cuarto Seminario Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano.

La académica, reconocida con el Premio Alfonso Caso, explicó que el abandono no debe considerarse únicamente un asunto relacionado con las mascotas, sino también con las obligaciones de quienes deciden tenerlas. En su conferencia Abandono animal: una responsabilidad de todos, señaló que los perros y gatos son seres sintientes, es decir, tienen la capacidad de experimentar dolor, miedo y sufrimiento, por lo que necesitan condiciones que garanticen su bienestar a lo largo de su vida.

¿Por qué tantos perros y gatos terminan abandonados en México?

Uno de los factores identificados por San Vicente Parada es la manera en que algunas personas perciben a los animales de compañía después de comprarlos. La especialista advirtió que existe la idea de que, al adquirir una mascota, su propietario puede decidir deshacerse de ella cuando ya no desea cuidarla. Esta conducta, explicó, los “cosifica”, pues los trata como objetos que pueden desecharse y no como seres vivos que dependen de la atención de sus cuidadores.

La UNAM advierte que 18 millones de perros viven sin los cuidados adecuados./ Pixabay

Ante este panorama, la profesora destacó la importancia del trabajo que realizan los refugios y las asociaciones dedicadas al rescate animal. Sin embargo, reconoció que mantener estos espacios representa un gasto considerable, debido a que los ejemplares necesitan alimentación, tratamientos médicos, esterilización y seguimiento sanitario. Por ello, consideró fundamental que las autoridades y la sociedad participen en acciones que permitan prevenir nuevos casos de abandono.

Abandono animal también representa riesgos para la salud pública

La falta de cuidados veterinarios puede favorecer la presencia de enfermedades y parásitos que afectan a los animales y, en determinadas circunstancias, a las personas. Entre los problemas mencionados por la especialista se encuentran rabia, sarna, tiña y toxoplasmosis, además de la propagación de pulgas y garrapatas. También advirtió que algunos perros pueden reaccionar de forma agresiva debido al hambre, el estrés o la defensa de su territorio, lo que representa un riesgo para transeúntes, principalmente niños y adultos mayores.

En materia de protección animal, la Ciudad de México cuenta con disposiciones que reconocen la importancia de garantizar un trato digno a las mascotas. El artículo 13, apartado B, de la Constitución capitalina establece la obligación de respetar su vida e integridad, mientras que el artículo 855 Bis del Código Civil, incorporado el 28 de octubre de 2025, los reconoce como seres sintientes y sujetos de consideración moral. Además, el artículo 267 contempla a los animales de compañía en los acuerdos relacionados con la división de bienes durante un divorcio.