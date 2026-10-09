Rescatan a 30 perros y 20 gatos que vivían hacinados en Iztapalapa; recibirán atención veterinaria

Autoridades rescataron a 30 perros y 20 gatos que se encontraban en un predio de Iztapalapa / Redes Sociales

Las autoridades intervinieron un predio de la alcaldía tras las denuncias de vecinos por las condiciones de higiene y los malos olores. Los animales fueron trasladados para recibir atención mientras se investigan las circunstancias del caso.

Un total de 30 perros y 20 gatos fueron rescatados de un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, luego de que vecinos denunciaran las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que presuntamente vivían los animales.

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El operativo se realizó en un predio de la colonia Mexicaltzingo, en las inmediaciones de la calle Sur 103, con la participación de personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la alcaldía Iztapalapa y la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información, las quejas vecinales señalaban que los malos olores provenientes del inmueble afectaban a las viviendas cercanas y a una escuela de la zona.

Los animales fueron localizados en condiciones de abandono y hacinamiento dentro de un inmueble en la alcaldía Iztapalapa / Especial

Durante la intervención, las autoridades realizaron un conteo de los ejemplares para coordinar su retiro. En las labores también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y activistas dedicados a la protección animal.

¿A dónde trasladaron a los perros y gatos rescatados?

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que el área de Bienestar Animal colaboró en el traslado de los perros a un albergue particular temporal ubicado en la alcaldía Tlalpan.

En ese espacio, los animales recibirán atención veterinaria y permanecerán bajo resguardo mientras las autoridades determinan su situación.

La decisión de no trasladarlos inicialmente a un predio en Mixquic, como había solicitado el propietario de los animales, se debió a que las autoridades no contaban con información suficiente sobre las condiciones de ese lugar.

Por ello, se optó por llevarlos a un sitio donde pudieran recibir atención y permanecer bajo supervisión.

El operativo permitió poner a salvo a decenas de animales que permanecían en un predio de la Ciudad de México / Especial

¿Qué se sabe sobre las condiciones en las que vivían los animales?

Las denuncias de los vecinos alertaron sobre las condiciones de higiene del inmueble y la acumulación de desechos, así como los olores que se extendían a los alrededores.

Entre los ejemplares rescatados había cachorros de pocos meses de edad, por lo que la revisión veterinaria será importante para conocer su estado de salud y determinar si requieren cuidados específicos.

Perros y gatos fueron rescatados de un inmueble donde vivían en condiciones inadecuadas / Redes Sociales

Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que vivían los animales y determinar si existen posibles responsabilidades.