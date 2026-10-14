La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones sobre un supuesto consumo de drogas y respondió a un comentario durante una transmisión en vivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó consumir marihuana o drogas, luego de que el tema surgiera durante una transmisión en vivo en redes sociales este martes 13 de octubre. La mandataria respondió a los comentarios y rechazó los señalamientos que circularon sobre un supuesto consumo de sustancias.

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¿Qué dijo Anabel Hernández sobre el supuesto consumo de marihuana?

La polémica comenzó después de que la periodista Anabel Hernández difundiera una versión sobre un presunto consumo de marihuana por parte de Sheinbaum. Según lo que expuso, supuestas fuentes cercanas al gobierno le habrían dicho que la mandataria recurría a esta sustancia para enfrentar las presiones derivadas de su cargo.

La presidenta respondió a los señalamientos que circularon en redes sociales./ AP

“Lo cierto es que en la actualidad miembros de su gobierno aseguran que Claudia Sheinbaum sí está consumiendo en estos momentos marihuana y que lo usa como una especie de paleativo para resistir las fuertes presiones a las que ha estado sometida estos dos años de gobierno y para combatir una especie de depresión en la que ha caído”, dijo en una transmisión en redes sociales el pasado septiembre.

Sin embargo, los señalamientos no estuvieron acompañados de pruebas públicas que permitieran corroborarlos, la propia periodista reconoció que se trataba de afirmaciones no comprobadas y planteó interrogantes sobre su origen y contexto.

¿Cómo respondió Claudia Sheinbaum a las acusaciones?

Durante una transmisión en vivo en redes sociales este martes 13 de octubre, la presidenta respondió a un usuario que le comentó que "parecía adicta". En ese contexto, rechazó las versiones sobre el supuesto consumo de sustancias y calificó las afirmaciones como falsas.

“Les voy a decir una cosa, hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas? Lo que pasa es que hay muchas fake news en las redes, tengan mucho cuidado”, expresó la presidenta.