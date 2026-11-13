Feria del Pulque y la Barbacoa 2026: fechas, horarios y dónde disfrutarla gratis en CDMX

La Magdalena Contreras recibirá tres días de gastronomía tradicional con tacos de barbacoa, pulque natural, curados, artesanías y música en vivo

Si todavía no tienes plan para este fin de semana, la Ciudad de México tendrá una opción para disfrutar de la gastronomía mexicana sin pagar boleto de entrada. Se trata de la 22ª Feria Regional del Pulque y la Barbacoa 2026, que reunirá a productores y comerciantes en la alcaldía La Magdalena Contreras.

El encuentro se realizará del 13 al 15 de noviembre, en la explanada de la demarcación. Durante tres días, los asistentes podrán recorrer los puestos de comida, probar diferentes preparaciones tradicionales y encontrar productos artesanales, además de disfrutar de música en vivo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la feria en CDMX?

La celebración tendrá lugar durante tres días consecutivos en la Explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras, ubicada en José Moreno Salido s/n, colonia Barranca Seca, al sur de la Ciudad de México.

Estos son los datos para organizar tu visita: Fechas: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Horario: de 8:00 a 19:00 horas.

Lugar: Explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Dirección: avenida Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca, C.P. 10580, CDMX.

Entrada: gratuita.

El acceso al recinto no tiene costo, por lo que no necesitas comprar boletos para ingresar. Sin embargo, los alimentos, bebidas y productos artesanales se pagan directamente con cada expositor.

La entrada será gratuita en la explanada de La Magdalena Contreras./Especial

¿Cómo llegar a la Feria del Pulque y la Barbacoa?

Una alternativa para llegar en transporte público es utilizar la Línea 3 del Metro y bajar en Miguel Ángel de Quevedo. Desde esa estación puedes buscar transporte público con dirección a La Magdalena Contreras.

También puedes llegar desde las estaciones Copilco o Universidad mediante rutas de transporte que se dirigen hacia la demarcación. Si planeas acudir en automóvil, considera que los espacios de estacionamiento en las calles cercanas pueden ser limitados.