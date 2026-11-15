Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de diciembre 2026? Consulta las fechas

Pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán su último pago mensual de 2026 en fechas diferentes. / iStock

Los pensionados de ambos institutos recibirán su última mensualidad del año en fechas diferentes. Uno de los depósitos llegará antes de que comience diciembre

El cierre de 2026 está cada vez más cerca y miles de adultos mayores esperan recibir el último pago del año de su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ambas instituciones ya tienen establecidas las fechas para realizar los depósitos correspondientes a diciembre. Sin embargo, los pensionados deberán tomar en cuenta que el dinero no llegará el mismo día, pues el ISSSTE adelantará la dispersión de recursos, mientras que el IMSS realizará el pago durante el primer día del último mes del año.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de diciembre 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, las personas pensionadas recibirán su mensualidad correspondiente a diciembre el martes 1 de diciembre de 2026.

El depósito se realizará durante el primer día hábil del mes, por lo que los beneficiarios podrán disponer de su dinero en la cuenta bancaria donde reciben habitualmente su pensión.

Esta será la última mensualidad del año para los jubilados que forman parte del instituto.

Las fechas de pago de las pensiones IMSS e ISSSTE ya están establecidas para el cierre de año. / iStock

¿Qué día pagan la pensión ISSSTE de diciembre 2026?

En el caso del ISSSTE, los pensionados recibirán el pago correspondiente a diciembre de manera anticipada, pues el calendario institucional establece que el depósito llegará el viernes 27 de noviembre de 2026.

De esta manera, las personas jubiladas y pensionadas podrán contar con su mensualidad antes de que comience diciembre y organizar sus gastos para las celebraciones de fin de año.

Diciembre traerá el último pago de 2026 para millones de jubilados y pensionados. / iStock

Calendario de pagos de pensiones IMSS e ISSSTE: diciembre 2026

Estas son las fechas que deben tener presentes los beneficiarios de ambos institutos: ISSSTE: viernes 27 de noviembre de 2026.

IMSS: martes 1 de diciembre de 2026. Es importante recordar que, aunque los dos depósitos corresponden a la mensualidad de diciembre, el ISSSTE realiza el pago de manera anticipada.

Calendario ISSSTE.

¿Los pensionados recibirán aguinaldo junto con su pago de diciembre?

Los pensionados también deben considerar las fechas del aguinaldo, ya que esta prestación no se deposita de la misma manera para todos los beneficiarios.

En el caso del IMSS, el aguinaldo para quienes tienen derecho a recibirlo se entrega durante noviembre. De acuerdo con el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez reciben el equivalente a una mensualidad de su pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Potro lado, el ISSSTE divide el aguinaldo en dos exhibiciones: la primera se entrega durante la primera quincena de noviembre y la segunda está programada para el 27 de noviembre, junto con la mensualidad de diciembre.

El depósito de diciembre será el último pago mensual que recibirán los pensionados durante 2026. / Magnific

¿Qué hacer si no depositan la pensión en la fecha indicada?

Si llega el día establecido en el calendario y el dinero no aparece en la cuenta bancaria, los pensionados pueden realizar algunas acciones: Revisar el saldo y los movimientos de su cuenta bancaria.

Esperar un poco y volver a consultar si el depósito todavía no se refleja.

Comunicarse directamente con el instituto correspondiente para solicitar una aclaración.