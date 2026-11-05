El apoyo económico para personas de 65 años y más tendrá una actualización para el próximo año / Especial

Aunque se estima que podría alcanzar los 6,600 pesos bimestrales, el Gobierno federal todavía no confirma la cantidad definitiva

Los más de 13 millones de adultos mayores que reciben la Pensión para el Bienestar en México tendrán un incremento en su apoyo económico durante 2027, como parte de la actualización anual contemplada en la legislación mexicana. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el compromiso de ajustar los recursos destinados a este programa social para evitar que el aumento de los precios reduzca el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Actualmente, las personas inscritas en el programa reciben 6,400 pesos cada dos meses, cantidad que podría modificarse a partir de enero del próximo año. Aunque algunas proyecciones financieras apuntan a que el depósito podría llegar a aproximadamente 6,600 pesos bimestrales, las autoridades todavía no han anunciado oficialmente el nuevo monto, por lo que esta cifra debe considerarse únicamente como una estimación.

La Pensión Bienestar tendrá una actualización en 2027 / Especial

¿De cuánto será el aumento de la Pensión Bienestar en 2027?

El incremento de la Pensión Bienestar 2027 estará relacionado con la inflación y con los recursos que se asignen al programa dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo es garantizar que los adultos mayores continúen recibiendo un apoyo económico que conserve su valor frente al encarecimiento de productos y servicios básicos.

De acuerdo con las estimaciones preliminares incluidas en la información difundida, si se considera una inflación cercana al 3.45%, el monto podría ubicarse alrededor de 6,600 pesos por bimestre. Esto representaría un incremento aproximado de 200 pesos respecto a los 6,400 pesos que se entregan actualmente.

El nuevo monto de la pensión todavía no ha sido confirmado oficialmente / Especial

COMPARATIVO DE LA PENSIÓN BIENESTAR

Monto actual 2026 $6,400 Pago bimestral Estimación 2027 $6,600 Pago bimestral no confirmado Diferencia estimada +$200 por bimestre

¿Por qué aumentará la Pensión Bienestar para adultos mayores?

El ajuste responde al marco constitucional que protege los recursos destinados a las pensiones no contributivas. Esta disposición establece que el monto asignado no debe disminuir en términos reales, por lo que las autoridades deben considerar el comportamiento de la inflación al determinar las cantidades correspondientes a cada ejercicio fiscal.

La medida busca proteger principalmente a las personas de 65 años o más, quienes utilizan este ingreso para cubrir necesidades como alimentación, medicamentos, transporte, consultas médicas y otros gastos cotidianos. Ante el incremento de los precios, mantener actualizado el monto de la pensión resulta importante para evitar que los beneficiarios pierdan capacidad de compra.

Los depósitos continuarán mediante las tarjetas del Banco del Bienestar / Especial

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá contemplar los recursos necesarios para garantizar la continuidad del programa durante 2027. La asignación presupuestaria permitirá definir cuánto dinero se destinará a los pagos bimestrales y cómo se financiará el aumento previsto.

¿Cuándo comenzarán los pagos de la Pensión Bienestar 2027?

De mantenerse el esquema habitual, el primer depósito de la Pensión Bienestar 2027 se realizaría durante enero, correspondiente al bimestre enero-febrero. Los pagos continuarían cada dos meses mediante las tarjetas del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios ni gestores externos.