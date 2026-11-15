¿Habrá apagón mundial el 17 de noviembre de 2026? Esto pasará en México

En redes sociales circulan advertencias sobre una supuesta interrupción mundial de electricidad, internet y servicios bancarios. Te explicamos de dónde surgió el rumor

El supuesto apagón mundial del 17 de noviembre de 2026 ha generado preocupación en redes sociales, donde circulan versiones que advierten sobre una interrupción de electricidad, internet y servicios bancarios durante varias horas o incluso días. Sin embargo, no existe evidencia de que vaya a ocurrir un corte eléctrico a nivel global.

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La confusión surgió por la coincidencia de varios acontecimientos, entre ellos un simulacro del sistema de alertas de emergencia de Estados Unidos y una escena de la serie Los Simpson que usuarios relacionaron con esa fecha.

¿Qué pasará el martes 17 de noviembre de 2026?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos tienen programada una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia para el martes 17 de noviembre.

El ejercicio permitirá verificar que los mensajes de emergencia puedan difundirse correctamente mediante estaciones de radio y televisión estadounidenses.

La prueba está prevista para las 14:20 horas, tiempo del este de Estados Unidos, equivalente a las 13:20 horas del centro de México.

Es importante aclarar que este ejercicio no implica un apagón eléctrico. Tampoco contempla la suspensión del servicio de internet, las llamadas telefónicas o las aplicaciones de mensajería.

Los rumores sobre un apagón mundial se viralizaron en redes sociales y despertaron preocupación. / iStock

¿Qué tiene que ver Los Simpson con el supuesto apagón?

Las teorías también se relacionan con un episodio de la temporada 35 de Los Simpson, en el que aparece una situación de emergencia que provoca un apagón en Springfield.

Usuarios de redes sociales retomaron una escena en la que Lisa consulta su diario y aparece la fecha del 17 de noviembre. La coincidencia fue interpretada como una supuesta predicción de lo que ocurriría en 2026, aunque se trata de una historia de ficción.

¿El apagón mundial afectará a México?

Hasta el momento, no existe una alerta oficial que advierta sobre un apagón mundial o una suspensión generalizada del suministro eléctrico en México para esa fecha.

Por ello, las publicaciones que aseguran que el país se quedará sin luz, internet o servicios bancarios deben tomarse con cautela y verificarse mediante fuentes oficiales.

Rumores de un apagón mundial generan preocupación. / iStock

¿Qué más ocurrirá en México el 17 de noviembre?

Además de la prueba de alertas en Estados Unidos, el martes 17 de noviembre tendrá otros acontecimientos en México.

Entre ellos destaca que será el último día del Buen Fin 2026, periodo de descuentos y promociones en establecimientos comerciales.

Asimismo, estudiantes y trabajadores regresarán a sus actividades habituales después del puente por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

La fecha también coincide con distintas conmemoraciones internacionales, entre ellas el Día Mundial de la Prematuridad y el Día Internacional de los Estudiantes.