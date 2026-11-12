La Secretaría de Marina informó sobre la recuperación de superficie acuática, la reapertura de canales de navegación y operativos contra el narcotráfico

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer nuevos resultados de sus operaciones en Michoacán, entre los que destaca la recuperación de 500 hectáreas de superficie acuática del Lago de Pátzcuaro y el restablecimiento de canales de navegación. Estas acciones forman parte de los trabajos desarrollados en el estado dentro de la estrategia de seguridad del Plan Michoacán, que también contempla operativos contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y la protección de actividades económicas.

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La dependencia federal explicó que, además de las labores realizadas en el lago, mantiene operaciones de inteligencia para identificar las rutas utilizadas por grupos criminales que introducen sustancias ilícitas al territorio mexicano a través del océano Pacífico. De acuerdo con la información difundida, Michoacán representa un punto estratégico para el traslado de drogas hacia Estados Unidos, debido a su conexión marítima y a los corredores carreteros que permiten transportar mercancías hacia otras entidades del país.

Como parte de estos trabajos, la Marina reportó aseguramientos de cocaína, metanfetamina y marihuana, así como la desarticulación de una célula delictiva dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En conjunto, las acciones contra las organizaciones criminales representan, según la dependencia, afectaciones económicas superiores a los 5 mil 355 millones de pesos, además de la incautación de vehículos, armas y embarcaciones utilizadas presuntamente en actividades ilícitas.

Autoridades federales mantienen operativos contra el narcotráfico en Michoacán / Especial

¿Qué pasó en el Lago de Pátzcuaro y cómo recuperaron 500 hectáreas?

Uno de los resultados destacados por la Secretaría de Marina fue la recuperación de 500 hectáreas de superficie acuática del Lago de Pátzcuaro, junto con el restablecimiento de canales que permiten la navegación. La dependencia incluyó estas labores entre las acciones desarrolladas en Michoacán, donde también mantiene presencia para combatir las actividades de grupos delictivos.

La recuperación de esta superficie representa una intervención relevante para las condiciones de navegación en el lago. Sin embargo, la información difundida no precisa los procedimientos técnicos empleados para recuperar las hectáreas ni establece que toda esa extensión estuviera bajo control directo de organizaciones criminales.

La Secretaría de Marina identificó tres rutas utilizadas para trasladar droga hacia Estados Unidos / Especial

¿Cuáles son las rutas del narcotráfico que identificó la Marina en Michoacán?

De acuerdo con los trabajos de inteligencia naval, las organizaciones criminales utilizan rutas marítimas para trasladar drogas procedentes de países de Centroamérica hacia las costas de Michoacán. Una vez que los cargamentos llegan al territorio mexicano, son movilizados por carretera hacia distintos puntos del país con el objetivo de alcanzar la frontera con Estados Unidos.

La Secretaría de Marina identificó tres corredores terrestres principales utilizados para estas operaciones. El primero atraviesa Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora; el segundo pasa por Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León; mientras que el tercero comprende el Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.

La dependencia señaló que estas rutas forman parte de las estructuras logísticas utilizadas por el narcotráfico, por lo que las operaciones navales no se limitan a la vigilancia en el mar, sino que también buscan detectar las conexiones entre los puntos de desembarque y los corredores terrestres.

Para reforzar estas acciones, la Marina mantiene un despliegue de mil 300 elementos y 61 vehículos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, donde realiza labores de vigilancia y operaciones especiales.

Los decomisos reportados por la Marina suman 48.5 toneladas de sustancias ilícitas / Especial

“Marina trabaja con autoridades federales y estatales para proteger las cadenas logísticas agrícolas y mineras hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, y reforzar la seguridad portuaria y aduanal contra la evasión fiscal y el tráfico de mercancías ilícitas”.

¿Cuántas toneladas de droga ha decomisado la Marina en Michoacán?

Entre los resultados presentados dentro del Plan Michoacán destaca el aseguramiento de 48.5 toneladas de distintas drogas, cantidad que corresponde a la suma de los decomisos reportados por la Secretaría de Marina.

Según el balance de la dependencia, los aseguramientos incluyen: 10 toneladas de cocaína.

7.5 toneladas de metanfetamina.

31 toneladas de marihuana.

Además de los narcóticos, las autoridades reportaron la inhabilitación de seis laboratorios clandestinos, así como el aseguramiento de 206 vehículos, seis embarcaciones, 77 armas y más de 4 mil cartuchos. A estas cifras se suma el decomiso de más de un millón de cigarrillos apócrifos.

La Marina estima que el conjunto de estas acciones ha provocado una afectación económica superior a 5 mil 355 millones de pesos a las organizaciones criminales, al retirar de circulación sustancias ilícitas y diversos recursos presuntamente utilizados para sus operaciones.

¿Qué grupos criminales han sido afectados por el Plan Michoacán?

La dependencia también destacó la desarticulación de Los Pichillinguillos, una célula delictiva señalada por su participación en el tráfico internacional de cocaína a través del litoral michoacano. Este resultado fue presentado como parte de los esfuerzos para combatir las estructuras que operan en las rutas marítimas utilizadas por el narcotráfico.

Otro de los casos mencionados fue la detención de Rafael ‘N’, alias ‘El R2’, identificado como presunto líder de Los Rs y señalado como presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.