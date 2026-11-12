Eduardo Valdovinos fue asesinado a balazos después de participar en una cabalgata; horas más tarde, el presidente municipal de Contepec, sobrevivió a un atentado mientras supervisaba obras

Michoacán registró dos hechos violentos contra figuras políticas este miércoles 11 de noviembre. En Lázaro Cárdenas, el empresario y aspirante de Morena, Eduardo Valdovinos, fue asesinado a balazos después de participar en una cabalgata. En otro ataque, el alcalde de Contepec, Eduardo Martínez, sobrevivió a una agresión armada mientras supervisaba obras en el municipio.

Ambos casos provocaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), que inició investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de cada agresión.

El ataque contra Valdovinos ocurrió en la tenencia de Buenos Aires, en Michoacán./especial

¿Qué se sabe del asesinato de Eduardo Valdovinos en Lázaro Cárdenas?

Eduardo Valdovinos, empresario que había manifestado su intención de contender por la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas con Morena, fue atacado con varios disparos al finalizar su participación en una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires.

Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Civil acudieron al lugar y localizaron al empresario sin vida dentro de un vehículo. Medios locales difundieron imágenes de un Mercedes-Benz negro en el que presuntamente quedó el cuerpo de la víctima. La zona fue resguardada mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas el procesamiento del lugar y la recolección de indicios. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el homicidio para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, Morena no había fijado una postura pública sobre el asesinato de quien buscaba participar en el proceso para renovar la presidencia municipal el próximo año. Por su parte, representantes de sectores productivos de la región costera condenaron el crimen.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por el homicidio del empresario./especial

Alcalde de Contepec sobrevive a ataque armado mientras supervisaba obras

En un hecho distinto, el presidente municipal de Contepec, Eduardo Martínez, fue víctima de un atentado durante la mañana del mismo miércoles. El alcalde se encontraba supervisando obras y viajaba en una camioneta propiedad del ayuntamiento cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon en cinco ocasiones.

De acuerdo con la información difundida, los escoltas del edil respondieron a la agresión, lo que obligó a los atacantes a escapar. El presidente municipal sobrevivió al atentado.