Regina Torné: de Gloria en ‘El Chavo del 8’ a personaje de un videojuego al estilo ‘Street Fighter’

Regina Torné interpretó a Gloria en algunos episodios de El Chavo del 8 grabados en 1978./especial

Antes de interpretar a Mamá Elena en Como agua para chocolate, la actriz dio vida a Gloria en la vecindad de Chespirito

La actriz Regina Torné, recordada por interpretar a Mamá Elena en Como agua para chocolate, murió el 11 de noviembre de 2026 a los 82 años en la Ciudad de México. Entre los personajes que marcaron su trayectoria también se encuentra Gloria, la mujer que llegó a la vecindad de El Chavo del 8 y conquistó la atención de Don Ramón.

Torné interpretó a Gloria en episodios grabados en 1978, cuando tenía 33 años. Aunque otras dos actrices también dieron vida al personaje, su participación quedó ligada a una etapa de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños. Años después, Gloria incluso pasó de la televisión a los videojuegos, en una adaptación no oficial que convirtió a los habitantes de la vecindad en peleadores.

Gloria llegó a la vecindad acompañada de su sobrina Paty y despertó el interés de Don Ramón./especial

¿Quién era Gloria en ‘El Chavo del 8’ y cómo conquistó a Don Ramón?

Gloria llegaba a la vecindad en busca de un departamento y acompañada de su sobrina Paty, una niña que despertaba el interés de El Chavo. Ambas se instalaban en el único departamento disponible, ubicado en la planta alta del primer patio. La llegada de Gloria también ca

mbiaba la actitud de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés. Después de expresar comentarios negativos sobre las mujeres, el personaje comenzaba a buscar la atención de su nueva vecina: le hacía favores, arreglaba su casa y hasta la invitaba al cine para ver la película Terremoto.

Sin embargo, Gloria mantenía un trato amable con Don Ramón sin corresponder a sus intenciones románticas. Su presencia también provocaba celos en Doña Florinda y Doña Clotilde, mientras que la Chilindrina sentía rivalidad con Paty. Después de algunos episodios, Gloria desaparecía de la historia sin que la serie explicara el motivo.

El personaje fue interpretado por tres actrices: Maribel Fernández, conocida como “La Pelangocha”, en 1972; Olivia García Leyva, en 1975; y Regina Torné, en 1978. Esta última participó en episodios como “La llegada de Gloria”, “La llegada de Paty”, “La invitación al cine” y “Los desmayados”.

El videojuego de ‘El Chavo del 8’ inspirado en ‘Street Fighter’

La participación de Regina Torné como Gloria también llegó a los videojuegos. En 2003, el desarrollador independiente brasileño CyberGamba lanzó Street Chaves, un título no oficial para Microsoft Windows que transformó a los personajes de El Chavo del 8 en combatientes, con una dinámica similar a la de Street Fighter, Darkstalkers y King of Fighters.

El juego incluía enfrentamientos entre personajes de la serie, como Don Ramón contra el Profesor Jirafales. Gloria, en la versión interpretada por Torné, formó parte del elenco jugable. En 2022 apareció Street Chaves II, una secuela no oficial desarrollada por otro programador brasileño y adaptada para la consola Sega Genesis, en la que el personaje volvió a aparecer.

El personaje de Gloria apareció en Street Chaves, videojuego no oficial inspirado en los juegos de pelea./especial

¿Quién fue Regina Torné? Su trayectoria en el cine y la televisión

Regina Torné nació el 21 de julio de 1943 en Villahermosa, Tabasco, con el nombre de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya. Su carrera artística comenzó en 1962 como cantante de jazz, género en el que llegó a ser reconocida como la primera cantante mexicana de ese estilo. En 1965 grabó Regina a Lara, un álbum de boleros con composiciones de Agustín Lara.

Su acercamiento al cine ocurrió después de representar a México en un festival cinematográfico en Acapulco, en 1964. Ahí utilizó por primera vez su nombre artístico y llamó la atención del productor Gregorio Walerstein, quien le ofreció un contrato de exclusividad. Su debut como actriz llegó con Despedida de soltera, estrenada en 1966.

La actriz también desarrolló una carrera como cantante de jazz y participó en distintas telenovelas mexicanas./especial

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena de la Garza en Como agua para chocolate, película dirigida por Alfonso Arau. Por ese trabajo recibió el Premio Ariel a Mejor Actriz. También participó en producciones televisivas como Clarisa, Retrato de familia, La loba y Cielo rojo.