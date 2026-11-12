Atrápelo Quien Pueda: Natalia e Isabella revelan todo sobre las relaciones familiares, el duelo y la posibilidad de volver a enamorarse

En entrevista exclusiva con CONTRA, las actrices hablaron de su participación en la película

Natalia Téllez encontró una conexión muy personal con la historia de ‘Atrápelo Quien Pueda’, película que se estrenará en cines este jueves 12 de noviembre. En entrevista exclusiva con CONTRA, la actriz compartió cómo el argumento la hizo recordar a su padre, quien quedó viudo y nunca volvió a tener una pareja, una experiencia familiar que le permitió comprender desde otra perspectiva los conflictos emocionales que atraviesan los protagonistas.

Acompañada de Isabella Arroyo, quien interpreta a ‘Marina’, Natalia explicó que la película aborda un tema que pocas veces se presenta desde la mirada de los hijos: la posibilidad de que un padre o una madre vuelva a enamorarse después de perder a su pareja. Lejos de mostrar únicamente una historia romántica, la producción plantea cómo las decisiones de los adultos también transforman la vida de quienes forman parte de su familia.

Durante la conversación, ambas actrices reflexionaron sobre el duelo, las expectativas que existen alrededor del amor y las dificultades de crecer. También hablaron sobre las consecuencias de hacer pública una relación sentimental, especialmente cuando hay menores involucrados y la vida privada se convierte en tema de conversación en los medios de comunicación.

Natalia Téllez recordó a su padre durante la entrevista sobre las segundas oportunidades / Especial

Natalia Téllez recuerda cómo vivió las segundas oportunidades en el amor de su padre

Uno de los momentos más personales de la entrevista ocurrió cuando Natalia Téllez habló sobre la relación que encontró entre su propia historia familiar y la trama de ‘Atrápelo Quien Pueda’. La actriz explicó que uno de los aspectos que más le interesaron del guion fue que el personaje masculino es un padre viudo que se dedica al cuidado de su hija y que, a pesar de tener la posibilidad de conocer a alguien más, muestra resistencia a iniciar una nueva relación.

Para Natalia, lo interesante es que sea precisamente Marina, la hija, quien impulse a su padre a considerar otra oportunidad sentimental. Esta situación le recordó los años en los que ella misma deseaba que su papá volviera a encontrar una compañera.

“A mí el texto me encantó desde que lo leí por primera vez porque mi papá ha sido viudo durante demasiados años y yo no podía dejar de ver un poco a mi papá en el personaje de Jaime, mi papá nunca volvió a tener pareja, me hubiera encantado que así fuera”.

La actriz recordó que, en distintas ocasiones, ella y su hermana imaginaron que su padre podría encontrar el amor nuevamente. Incluso llegó a sugerirle que conociera a algunas mujeres, de una manera similar a la que ‘Marina’ intenta intervenir en la vida sentimental de su papá dentro de la película.

La película aborda las relaciones familiares y los desafíos de volver a enamorarse / Especial

“Y yo a veces fui ‘Marina’ diciéndole: ‘papá, ¿ya viste a esa señora? ¡Qué chida, qué linda!’ O tenía una amiga, mi papá, historiadora y yo decía, con mi hermana así de ella sería perfecta”.

La experiencia permitió que Natalia se identificara con una historia que, además de sus momentos cómicos, muestra las dificultades emocionales de comenzar una relación cuando existen responsabilidades familiares y recuerdos de una pareja que ya no está.

¿Por qué vale la pena ver ‘Atrápelo Quien Pueda’?

Para Isabella Arroyo, uno de los principales atractivos de la película es que sus personajes enfrentan situaciones con las que pueden identificarse personas de diferentes edades. La joven actriz considera que la historia no está dirigida únicamente a quienes buscan una comedia romántica, sino también a las familias que desean compartir una experiencia en el cine.

“Siento que es una peli que deja un mensaje muy bonito. A parte, es una película que todo público puede ver creo es padre que se puedan identificar, además de que te deja un mensaje muy bonito, te sientes muy atrapada y te identificas mucho con cada unos de los personajes. Yo creo que está muy bonito eso de poderla disfrutar y poder verla y sentir lo que esos personajes están tratando de explicar en la película”.

Isabella también destacó que interpretar a Marina le permitió reconocer la importancia de acompañar emocionalmente a las personas cercanas. La joven encontró similitudes entre su personaje y la manera en que procura escuchar a sus amistades cuando atraviesan alguna dificultad.

“O sea, a mí me gusta mucho eso. Cuando estoy con mis amigas y así, yo prefiero escucharlas”.

Natalia Téllez compartió su opinión sobre las relaciones de las celebridades / Especial

Para ella, uno de los aprendizajes más importantes fue comprender que el cariño también se demuestra a través de la atención, la empatía y la disposición para ayudar a quienes forman parte de nuestra vida.

Natalia Téllez sorprende a Isabella con un consejo sobre la vida adulta

La entrevista también dio espacio a una conversación sobre las diferencias entre la adolescencia y la edad adulta. Isabella reconoció que actualmente disfruta la etapa que está viviendo y que no tiene prisa por asumir las responsabilidades que llegarán con el paso de los años.

La actriz explicó que observa la vida adulta como un periodo que puede ofrecer experiencias satisfactorias, pero también preocupaciones y obligaciones que todavía no forman parte de su día a día. Por esa razón, prefiere descubrir las cosas a su propio ritmo y aprovechar su juventud.

Natalia respondió con humor al recordar el consejo que le dio a su compañera antes de comenzar la entrevista: “Cuando nos sentamos aquí le dije: ‘Isabella, no crezcas, ser adulto es una trampa’”.

Aunque la frase provocó un momento divertido, Téllez también reconoció que crecer tiene aspectos positivos, especialmente la posibilidad de tomar decisiones propias y construir una vida a partir de las experiencias personales. Considera que la madurez implica asumir las consecuencias de los actos y aprender tanto de los aciertos como de los errores.

Esta reflexión también se relaciona con la historia de ‘Atrápelo Quien Pueda’, donde los personajes adultos deben reconocer que necesitan cambiar algunas decisiones y escuchar la perspectiva de Marina para encontrar una nueva dirección.

¿Qué consejo da Natalia Téllez para encontrar una buena pareja?

Al hablar sobre las relaciones sentimentales actuales, Natalia Téllez compartió una reflexión sobre las expectativas que suelen tener las personas cuando buscan una pareja. Para la actriz, antes de concentrarse en encontrar a alguien que cumpla con una larga lista de requisitos, es importante trabajar en el conocimiento personal.

“Yo voy a decir el consejo más raro, pero creo que cuando quieres una pareja tendrías que estar mucho más preocupado en merecerla que en encontrarla”.

Natalia reconoció que, en ocasiones, las personas se enfocan demasiado en lo que esperan recibir de una relación y dejan de lado los aspectos emocionales que necesitan atender. Desde su perspectiva, conocerse mejor y trabajar en las experiencias difíciles puede contribuir a construir vínculos más sanos.

La actriz también señaló que este aprendizaje no se limita al amor romántico, pues puede reflejarse en amistades más profundas y relaciones personales más satisfactorias. En ese sentido, considera que las segundas oportunidades no dependen únicamente de encontrar a otra persona, sino también de estar dispuesto a cambiar y aprender.

Natalia Téllez habla sobre cómo los medios afectan las relaciones de los famosos

Otro de los temas que surgieron durante la entrevista fue la exposición pública de las relaciones sentimentales. Al ser cuestionada sobre si los medios de comunicación pueden afectar la vida amorosa de las celebridades, Natalia reconoció que compartir una relación ante el público puede agregar dificultades a situaciones que ya son complejas por naturaleza.

“Híjole, creo que depende de… es como algo muy individual, pero creo que hacer muy pública una relación, sobre todo en dos personas públicas, pues sube la vara de complejidad, yo creo.”

La actriz explicó que cada pareja enfrenta de manera diferente la atención mediática. Sin embargo, considera que la situación adquiere otra dimensión cuando existen hijos, debido a que los comentarios públicos también pueden afectar a personas que no eligieron formar parte de esa exposición.

Natalia destacó que la película aborda precisamente esa diferencia entre lo que el público interpreta como una noticia de entretenimiento y lo que una familia puede experimentar en su intimidad. Para ella, detrás de un comentario o una publicación sobre la vida de una celebridad pueden existir consecuencias emocionales que no siempre son visibles para quienes consumen ese contenido.

“Se ve en la película y lo mismo, si hay niños, creo que me gusta mucho cómo lo plantean aquí, porque sí habla como de una parte que a lo mejor el público a veces no alcanzamos a vislumbrar, que de repente le tira una persona y esa persona tiene un hijo, cómo lo vive el hijo, cómo ponen las escenas con Marina, cómo es el dolor cuando es familiar, cuando para la gente es un chisme, pero para las otras personas es su vida, es su familia, es su día a día, es su desayuno, es su salida de la escuela, de la niña”.

Con esta reflexión, la actriz destacó la importancia de considerar a las familias de las personas públicas antes de convertir sus relaciones o conflictos personales en temas de conversación.

¿Cuándo se estrena ‘Atrápelo Quien Pueda’ en México?

‘Atrápelo Quien Pueda’ llegará a las salas de cine el jueves 12 de noviembre de 2026. La película presenta una historia en la que el amor, las relaciones familiares y las segundas oportunidades se entrelazan con situaciones cómicas y momentos emotivos junto a Jaime Camil.

Natalia Téllez e Isabella invitaron al público a descubrir una producción que busca conectar tanto con adolescentes como con adultos, especialmente con quienes han atravesado cambios familiares o consideran que siempre existe la posibilidad de comenzar una nueva etapa.

“Los invitamos a ver Atrapelo Quien Pueda este 12 de noviembre. En cines, para que se agrupen con la familia y puedan hablar un poco del amor de la familia, de las segundas oportunidades, de los pre-adolescentes, de los adolescentes eternos y más temas de su interés”.