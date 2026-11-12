Muere Regina Torné a los 82 años: ¿de qué falleció la actriz de ‘Como agua para chocolate’?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su muerte / Especial

La actriz mexicana, recordada por interpretar a Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’ y a Gloria en ‘El Chavo del 8’, falleció este miércoles

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras darse a conocer este miércoles 11 de noviembre de 2026 la muerte de Regina Torné a los 82 años, actriz que construyó una extensa trayectoria en el cine y la televisión nacional. Su talento la llevó a participar en producciones que marcaron distintas generaciones, entre ellas Como agua para chocolate, El Chavo del 8 y La Loba.

La noticia de su fallecimiento fue difundida por el programa Ventaneando, que señaló que la intérprete habría perdido la vida en su domicilio de la Ciudad de México. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte ni se ha informado públicamente la causa del deceso.

Con una carrera que comenzó en la década de los sesenta, Regina Torné se consolidó como una de las actrices más versátiles de su generación. Su capacidad para interpretar personajes de carácter fuerte, especialmente en papeles antagónicos, le permitió destacar tanto en la pantalla grande como en las telenovelas, donde dejó actuaciones que todavía son recordadas por el público.

Regina Torné falleció a los 82 años, según los reportes difundidos este 11 de noviembre / Especial

Uno de sus trabajos más reconocidos fue el de Mamá Elena de la Garza en la película ‘Como agua para chocolate’, estrenada en 1992 y basada en la novela de Laura Esquivel. Su interpretación de una madre autoritaria y estricta le valió el reconocimiento de la industria cinematográfica mexicana y un premio Ariel a Mejor Actriz.

¿De qué murió Regina Torné a los 82 años?

Hasta ahora, no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte de Regina Torné. La información difundida este 11 de noviembre indica que la actriz falleció a los 82 años y que el deceso habría ocurrido en su casa de la Ciudad de México, aunque no se han proporcionado detalles sobre alguna enfermedad o complicación médica.

El programa Ventaneando fue uno de los espacios televisivos que informó sobre el fallecimiento de la intérprete. No obstante, la información disponible no permite establecer si atravesaba algún problema de salud durante sus últimos días.

Por esta razón, cualquier versión relacionada con una enfermedad específica o las circunstancias de su muerte deberá esperar a que sus familiares o representantes proporcionen información adicional.

La actriz mexicana destacó durante décadas en el cine y la televisión / Especial

¿Quién era Regina Torné y cómo comenzó su carrera?

Regina Torné nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, bajo el nombre de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya. Aunque nació en México, pasó parte de su infancia y juventud en Estados Unidos, donde recibió formación académica antes de regresar al país para estudiar actuación.

Antes de convertirse en una figura conocida de la pantalla, desarrolló una faceta artística vinculada con la música. Durante sus primeros años profesionales se dedicó al jazz y posteriormente grabó Regina a Lara, un disco de boleros con canciones del compositor mexicano Agustín Lara.

Su incursión en el cine comenzó durante la década de los sesenta, después de participar en un festival cinematográfico realizado en Acapulco, donde llamó la atención del productor Gregorio Walerstein. A partir de entonces comenzó a recibir oportunidades para participar en distintas películas mexicanas.

La actriz interpretó a Mamá Elena en la película ‘Como agua para chocolate’ / Especial

Entre sus primeros trabajos se encuentran ‘Despedida de soltera’, ‘Sólo de noche vienes’, ‘Alias El Rata’ y ‘La señora Muerte’, producciones que le permitieron abrirse camino dentro de una industria en la que posteriormente desarrollaría una carrera de varias décadas.

Regina Torné interpretó a Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1992, cuando participó en ‘Como agua para chocolate’, película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel.

En esta producción dio vida a Mamá Elena de la Garza, una mujer que impone estrictas reglas familiares y se convierte en uno de los principales obstáculos para la historia de amor de su hija Tita. El personaje destacó por su personalidad dominante, su dureza y la manera en que representaba las tradiciones familiares que condicionaban las decisiones de las mujeres dentro de la historia.

La interpretación de Regina Torné fue ampliamente reconocida y le permitió obtener el premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los galardones más importantes de la cinematografía mexicana. Su participación en esta película se convirtió en uno de los trabajos más representativos de su carrera y contribuyó a que nuevas generaciones conocieran su talento.

¿Qué personaje interpretó Regina Torné en ‘El Chavo del 8’?

Además de sus papeles dramáticos, Regina Torné también tuvo una participación especial en ‘El Chavo del 8’, una de las series de comedia más populares de la televisión mexicana.

En 1978 interpretó a Gloria, una mujer que llega a la vecindad y llama la atención de Don Ramón. Su aparición formó parte de los episodios en los que el personaje de Roberto Gómez Bolaños y sus compañeros protagonizaban situaciones cómicas relacionadas con los nuevos habitantes del lugar.

Torné fue una de las actrices que dieron vida a Gloria durante la historia del programa. Aunque su participación fue breve en comparación con otros integrantes del elenco, su personaje permaneció en la memoria de los seguidores de la serie.

Esta faceta permitió que la actriz mostrara una interpretación distinta a los papeles intensos y autoritarios que también caracterizaron su carrera.

Su participación en ‘La Loba’ y otras telenovelas mexicanas

La televisión fue otro de los espacios donde Regina Torné consiguió reconocimiento. A lo largo de su trayectoria participó en producciones como ‘Clarisa’, ‘Retrato de familia’, ‘Cielo rojo’ y ‘Siempre tuya Acapulco’, además de colaborar con distintas empresas televisivas.

Uno de sus personajes más recordados durante sus últimos años de actividad fue Prudencia Gutiérrez en ‘La Loba’, telenovela de TV Azteca estrenada en 2010 y protagonizada por Ivonne Montero y Mauricio Islas.

En esta historia, Torné interpretó a un personaje antagónico que le permitió recuperar protagonismo en la pantalla chica y demostrar nuevamente su capacidad para dar vida a mujeres de personalidad fuerte.

Su actuación fue reconocida con un Premio Bravo a Mejor Actriz Antagónica en 2011, consolidando una trayectoria en la que los personajes complejos se convirtieron en una de sus principales fortalezas.

También participó en Cielo rojo, producción transmitida entre 2011 y 2012, y posteriormente apareció en Siempre tuya Acapulco, estrenada en 2014.

¿Qué pasó con Regina Torné después de retirarse de la televisión?

Durante sus últimos años de actividad artística, Regina Torné comenzó a alejarse de las producciones televisivas y a reducir sus apariciones públicas. Entre sus trabajos finales se encuentran el cortometraje Hasta Decir Corte, su participación en el programa Raquel y Daniel y una aparición en la serie Un día cualquiera, donde intervino en el episodio titulado Herencia.

Después de 2016, la actriz se retiró de manera gradual de la vida pública y se estableció en Puebla, donde continuó vinculada con las artes escénicas mediante actividades relacionadas con la formación teatral.

Aunque dejó de aparecer regularmente en televisión, su trabajo permaneció vigente gracias a las retransmisiones de sus telenovelas y a la permanencia de películas como Como agua para chocolate dentro del cine mexicano.

El legado de Regina Torné en el cine y la televisión

La trayectoria de Regina Torné abarcó distintos géneros y formatos, desde el cine de los años sesenta hasta las telenovelas contemporáneas. Su trabajo incluyó dramas, comedias, producciones de suspenso y participaciones en proyectos que se convirtieron en referentes del entretenimiento nacional.

Además de actuar, exploró otras facetas artísticas, entre ellas la música, el doblaje y la dirección. En 1992 dirigió el cortometraje Tú puedes, si quieres, mientras que en 2009 prestó su voz a un personaje de la película animada Nikté.