Exintegrante de La Casa de los Famosos abre su página para adultos por deudas

Flor Vigna confesó que enfrenta una deuda de 130 mil dólares relacionada con su carrera musical

La cantante y bailarina argentina Flor Vigna, quien participó en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, sorprendió al revelar que enfrenta una deuda de 130 mil dólares relacionada con YouTube, situación que la llevó a buscar nuevas fuentes de ingresos, entre ellas la creación de una cuenta en la página azul. La artista aseguró que sus problemas económicos comenzaron después de invertir en su carrera musical y atravesar una experiencia negativa con una discográfica.

La revelación ocurrió durante una entrevista con el cantante, streamer y creador de contenido Martín Cirio, con quien conversó sobre su vida profesional, las dificultades que ha enfrentado en la industria del entretenimiento y los motivos que la llevaron a incursionar en una plataforma de contenido exclusivo para adultos.

A sus 32 años, la exintegrante del reality mexicano regresó a Argentina para cumplir con distintos compromisos laborales y promocionar sus proyectos musicales. Sin embargo, durante la conversación reconoció que, pese a sus esfuerzos por consolidarse como cantante, todavía enfrenta las consecuencias económicas de decisiones que tomó cuando buscaba impulsar su carrera.

Flor Vigna reveló que enfrenta una deuda de 130 mil dólares / Especial

La intérprete de Fucking Self Love explicó que la deuda le impide recibir directamente ingresos de sus videos musicales en YouTube, por lo que continúa buscando alternativas para recuperarse económicamente.

¿Por qué Flor Vigna tiene una deuda de 130 mil dólares con YouTube?

Durante la entrevista, Martín Cirio le preguntó a Flor Vigna cómo había comenzado a crear contenido para adultos, si se arrepentía de hacerlo y cuánto dinero había conseguido. La cantante respondió explicando que su situación económica cambió después de realizar una inversión importante en su proyecto musical.

De acuerdo con su testimonio, recibió un adelanto económico de una discográfica, pero una parte del dinero habría quedado en manos de un representante. La artista aseguró que aquella experiencia terminó por generarle una deuda de la que todavía no consigue recuperarse.

“Tengo una deuda de 130 mil dólares con YouTube. Sí, tremendo. En realidad, no cobro nada de YouTube, de lo que hago, de los videoclips, de todo. Lo tengo que pagar, así que, por favor, sigan viendo los videoclips. Me cag*ron de una discográfica. Me dieron un adelanto, una parte se la quedó un mánager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda”.

La cantidad mencionada por la cantante equivale aproximadamente a 2.4 millones de pesos mexicanos, tomando como referencia la conversión incluida en la información difundida sobre sus declaraciones.

La artista reconoció que, cuando comenzó a invertir en su música, estaba convencida de que sus proyectos tendrían resultados positivos. Sin embargo, el dinero destinado a su carrera terminó convirtiéndose en una carga financiera que continúa afectando sus ingresos.

La argentina participó en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México / Especial

¿Por qué Flor Vigna decidió abrir una cuenta de OnlyFans?

Ante las dificultades para recuperarse económicamente, Flor Vigna decidió explorar otras oportunidades laborales y comenzó a interesarse por las plataformas de contenido exclusivo, particularmente después de conversar con conocidas que ya utilizaban la página azul.

La cantante explicó que algunas colegas le compartieron sus experiencias y le dieron consejos sobre cómo administrar una cuenta, mantener comunicación con sus seguidores y establecer límites respecto al material que estaba dispuesta a publicar.

“Cuando invertí en mi carrera de cantante, siempre pensé que iba a salir todo bien, como que decía: ‘el que no arriesga no gana’. Y al final sí perdí fuerte. Me iba cruzando con colegas que hacen Only y (les preguntaba): ‘cómo es la cosa’. Muchas me decían: ‘lo que hace la diferencia es que hables con tus fans, que sepas su cumpleaños, cómo se llama su mamá, y puedes poner tus límites’”.

Estas conversaciones influyeron en su decisión de abrir una cuenta, pues descubrió que podía ofrecer contenido a sus seguidores sin sentirse obligada a realizar publicaciones que no fueran compatibles con sus preferencias personales.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México explicó que uno de los aspectos que más le interesó fue la posibilidad de mantener una relación más cercana con sus suscriptores, algo que considera importante para desarrollar su actividad dentro de la plataforma.

Flor aclaró que no obtiene ganancias millonarias con su contenido / Especial

Aunque reconoció que la necesidad económica fue uno de los principales motivos para comenzar, también señaló que buscó establecer sus propias condiciones desde el inicio.

¿Cuánto dinero gana Flor Vigna en OnlyFans?

Uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista fue la cantidad de dinero que Flor Vigna obtiene a través de la página azul, una plataforma que suele relacionarse con ingresos elevados para algunas figuras públicas y creadores de contenido.

Sin embargo, la cantante desmintió que todas las personas que utilizan este servicio consigan ganancias millonarias y explicó que, en su caso, los ingresos representan una ayuda económica, pero no una fortuna.

“Hay un mito de que te vuelves mega mil millonario y no sé si la gente que hace explícitos, que está perfecto, no la juzgo, por ahí sí lo logra. En mi caso, no. En mi caso me ayuda a tener más altura, todo, pero hasta donde yo quiero me da un nivel monetario bien, normal (...). En mi caso, no gano grandes sumas, no hago explícito”.

Con estas declaraciones, la artista aclaró que no realiza contenido sexual explícito y que ha decidido mantener límites sobre el material que comparte con sus suscriptores. También explicó que, aunque la plataforma le ha permitido obtener recursos adicionales, sus ingresos no han sido suficientes para considerar que su situación financiera está completamente resuelta.

¿Quién es Flor Vigna, exparticipante de La Casa de los Famosos México?

Florencia Giannina Vigna, conocida artísticamente como Flor Vigna, es una cantante, bailarina y personalidad de televisión argentina que ha desarrollado su carrera en distintos formatos de entretenimiento.

Antes de participar en La Casa de los Famosos México 3, ya contaba con experiencia en programas de competencia y producciones televisivas de Argentina, donde consiguió reconocimiento por sus habilidades para el baile y su personalidad frente a las cámaras.

Posteriormente decidió impulsar su faceta musical con canciones propias, videoclips y presentaciones, apostando por construir una identidad artística independiente. Entre sus lanzamientos se encuentra Fucking Self Love, tema que forma parte de sus proyectos más recientes y con el que continúa desarrollando su carrera como intérprete.