¡Alerta en carreteras! Robo a transportistas deja pérdidas millonarias: esta es la preocupante cifra

Recomiendan reforzar la prevención, utilizar tecnología y proteger a los operadores / Magnific

Especialistas en seguridad advirtieron que el robo de mercancías y vehículos de carga representa un fuerte golpe económico para las empresas mexicanas

El robo al autotransporte de carga en México representa un impacto económico estimado en más de 7 mil millones de pesos anuales, una cifra que refleja los desafíos de seguridad que enfrentan las empresas dedicadas al traslado de mercancías por las carreteras del país. A esta problemática se suman las restricciones comerciales de Estados Unidos, que obligan a las organizaciones a revisar sus estrategias de logística, prevención de riesgos y protección de sus bienes.

La situación fue abordada durante una mesa de expertos en seguridad y comercio internacional, donde representantes del sector empresarial, autoridades y especialistas analizaron los principales riesgos que enfrentan las compañías mexicanas. Entre las preocupaciones destacaron el robo de vehículos y mercancías, las posibles sanciones relacionadas con sus operaciones y la necesidad de implementar mecanismos de prevención que permitan reducir pérdidas económicas.

Durante el encuentro se planteó que la seguridad empresarial ya no puede limitarse a reaccionar después de un incidente. Por el contrario, las organizaciones necesitan desarrollar estrategias que les permitan identificar amenazas, proteger a sus trabajadores y garantizar que sus operaciones continúen incluso ante escenarios de inseguridad.

El robo al autotransporte representa pérdidas estimadas en más de 7 mil millones de pesos anuales / Magnific

¿Cuánto dinero se pierde por el robo al autotransporte en México?

De acuerdo con la información presentada durante la mesa de especialistas, el impacto económico del robo al autotransporte supera los 7 mil millones de pesos cada año en México, lo que representa una preocupación para las empresas que dependen del traslado terrestre de productos, materiales y mercancías.

Estas pérdidas no solamente están relacionadas con el valor de los bienes sustraídos. Los incidentes de inseguridad también pueden provocar interrupciones en las entregas, afectaciones a las cadenas de suministro y mayores gastos para las organizaciones que necesitan proteger sus vehículos e instalaciones.

En ese contexto, los especialistas señalaron que la prevención debe convertirse en una parte fundamental de la operación empresarial, particularmente en los sectores donde el transporte de mercancías es indispensable para mantener el abastecimiento y cumplir los compromisos comerciales.

Luis Bosch destacó la importancia de proteger a los trabajadores y las mercancías. / Especial

El problema también adquiere relevancia ante las condiciones del comercio internacional, debido a que las empresas deben responder tanto a los desafíos de seguridad dentro del país como a los cambios regulatorios y comerciales que pueden afectar sus operaciones.

Expertos advierten que las empresas deben reforzar sus estrategias de seguridad

La mesa de análisis fue moderada por la doctora Ana María Salazar, especialista en seguridad nacional y relaciones entre México y Estados Unidos, quien reunió a representantes de distintas áreas relacionadas con la prevención de riesgos y la protección empresarial.

Entre los participantes estuvieron el general de brigada D.E.M. Juan Carlos Guzmán Giadans, representante de la Guardia Nacional; el comisario Mtro. Luis Abraham Said Báez Martínez, director de Evaluación y Despliegue de la Dirección General de Asuntos Internos; y Luis Bosch, director general de AI27, empresa mexicana especializada en seguridad con casi 25 años de trayectoria.

Durante la conversación, los participantes abordaron la importancia de fortalecer la coordinación entre las organizaciones y las autoridades, así como la necesidad de incorporar herramientas que permitan anticipar situaciones de riesgo.

Uno de los principales planteamientos fue que las empresas deben dejar de considerar la seguridad como una actividad aislada y comenzar a integrarla en sus procesos de administración, logística y toma de decisiones.

La tecnología puede ayudar a mejorar la seguridad de las operaciones logísticas / Magnific

¿Cómo pueden las empresas prevenir el robo de mercancías y vehículos?

De acuerdo con Luis Bosch, director general de AI27, la protección de las empresas requiere una estrategia integral que combine herramientas tecnológicas, inteligencia preventiva y personal capacitado para identificar amenazas antes de que se conviertan en incidentes.

El especialista explicó que establecer políticas internas de seguridad puede ayudar a reducir riesgos relacionados con el robo de mercancías y vehículos, además de prevenir posibles sanciones que afecten las operaciones comerciales.

“En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la seguridad deja de ser una función exclusivamente operativa para convertirse en un componente estratégico de la gestión empresarial”, subrayó el director general de AI27.

La propuesta consiste en que las compañías desarrollen mecanismos de prevención adaptados a sus necesidades, considerando tanto la protección de sus bienes como la seguridad de las personas que participan en sus actividades.

Entre los aspectos destacados se encuentra la importancia de contar con procedimientos claros para la operación logística, personal preparado para responder ante emergencias y sistemas que permitan mantener una supervisión constante de las actividades.

La tecnología y la prevención pueden ayudar a reducir pérdidas económicas

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue el papel de la tecnología en la protección del patrimonio empresarial. Los especialistas señalaron que las herramientas de monitoreo y los sistemas de prevención pueden contribuir a identificar situaciones de riesgo y facilitar una respuesta oportuna ante posibles incidentes.

Sin embargo, también se destacó que la tecnología por sí sola no sustituye la preparación del personal ni la existencia de protocolos de seguridad. Para que una estrategia sea efectiva, debe existir coordinación entre las herramientas disponibles, los responsables de las operaciones y las autoridades competentes.

Desde esta perspectiva, la prevención también puede representar beneficios económicos para las organizaciones, ya que una mejor administración de los riesgos puede contribuir a reducir determinados gastos operativos.

Entre los posibles beneficios se encuentra una mayor eficiencia en los procesos logísticos y, dependiendo de las condiciones de contratación y evaluación del riesgo, una eventual reducción de los costos relacionados con los seguros de bienes y mercancías.

Los participantes coincidieron en la importancia de que las empresas evalúen sus necesidades de protección y adopten medidas que permitan anticipar problemas en lugar de limitarse a atender sus consecuencias.

¿Por qué es importante proteger a los operadores del transporte de carga?

Además de las pérdidas materiales, la inseguridad en el autotransporte representa un riesgo para las personas encargadas de trasladar mercancías, quienes pueden quedar expuestas a situaciones peligrosas durante el cumplimiento de sus actividades laborales.

En ese sentido, Luis Bosch destacó que la protección del capital humano debe ocupar un lugar prioritario dentro de las estrategias de seguridad empresarial, ya que las operaciones no solamente dependen de vehículos, instalaciones o productos, sino también de los trabajadores que hacen posible su funcionamiento.

Bajo este enfoque, AI27 señaló que su modelo de atención contempla personal especializado, tecnología y disponibilidad operativa durante las 24 horas del día, con el objetivo de fortalecer la prevención y facilitar la atención de incidentes en coordinación con las autoridades.

La empresa también destacó la importancia de contar con protocolos que permitan salvaguardar la integridad de operadores y colaboradores, particularmente en actividades donde existen mayores riesgos de seguridad.