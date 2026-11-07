Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente qué delito se le atribuye / Especial

La exfuncionaria de Tierra Blanca fue asegurada por elementos federales en la Riviera Veracruzana y trasladada a instalaciones de la FGR

La detención de Gloria Priscila ‘N’, exregidora de Morena en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, provocó una fuerte movilización de fuerzas federales durante la madrugada del pasado viernes 6 de noviembre de 2026. La exfuncionaria fue asegurada en un fraccionamiento residencial del municipio de Alvarado y posteriormente trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedó a disposición de las autoridades.

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones, el operativo se realizó a las 5:12 de la mañana en el fraccionamiento Lomas del Sol, ubicado en la zona conocida como la Riviera Veracruzana. En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes realizaron el aseguramiento de la exintegrante del Ayuntamiento de Tierra Blanca.

Elementos de la SSPC participaron en el operativo realizado en Alvarado / Especial

El caso llamó la atención debido al despliegue de seguridad y a la trayectoria política de la detenida, quien ocupó un cargo de elección popular por Morena y posteriormente se incorporó a la administración municipal de Tres Valles. Sin embargo, hasta el momento no existe información pública oficial que precise los delitos que se le atribuyen ni las circunstancias legales que motivaron su detención.

¿Quién es Gloria Priscila ‘N’, la exregidora de Morena detenida en Veracruz?

Gloria Priscila Carrera Illescas es una exfuncionaria municipal que desarrolló parte de su trayectoria política en la región de la Cuenca del Papaloapan, al sur del estado de Veracruz. Llegó al Ayuntamiento de Tierra Blanca como integrante de Morena y ocupó el cargo de regidora tercera durante el periodo 2022-2025, etapa en la que participó en distintas actividades de la administración municipal.

Después de concluir su gestión como regidora, Carrera Illescas continuó vinculada al servicio público y se desempeñaba como directora de Programas de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Valles. Su actividad política también se mantenía vigente a través de redes sociales, donde compartía publicaciones relacionadas con Morena, eventos públicos y encuentros con diferentes representantes políticos de Veracruz.

La exfuncionaria fue trasladada a instalaciones de la FGR en el puerto de Veracruz / Especial

La exregidora había sido mencionada como una posible aspirante a una candidatura a diputación por Morena en la región de la Cuenca del Papaloapan. Su presencia en actividades partidistas y su relación con distintas figuras públicas contribuyeron a que la noticia de su detención adquiriera relevancia en el ámbito político estatal.

¿Por qué detuvieron a la exregidora de Morena en Veracruz?

Una de las principales interrogantes alrededor del caso es conocer qué delito habría motivado la detención de Gloria Priscila ‘N’, ya que las autoridades federales no han dado a conocer públicamente una explicación detallada.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones que relacionan a la exfuncionaria con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por la FGR ni por la SSPC.

Elementos de la SSPC participaron en el operativo realizado en Alvarado / Especial

Hasta ahora, la información disponible únicamente permite confirmar el aseguramiento de la exregidora, el lugar donde ocurrió y su posterior traslado a instalaciones federales.

¿Qué relación tenía Gloria Priscila ‘N’ con Morena?

La trayectoria política de Gloria Priscila Carrera Illescas estuvo relacionada con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido por el que llegó a la tercera regiduría del Ayuntamiento de Tierra Blanca durante la administración municipal de 2022 a 2025.

Durante ese periodo mantuvo presencia en actividades públicas y posteriormente continuó su carrera dentro de la administración de Tres Valles, otro municipio de la región del Papaloapan.