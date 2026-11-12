Aislinn Derbez eliminó de sus redes sociales una fotografía en la que aparecía junto a Vadhir y José Eduardo./especial

La publicación desapareció de sus redes sociales, lo que desató especulaciones sobre un posible distanciamiento

Aislinn Derbez volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que se reportara la eliminación de una fotografía en la que aparecía junto a sus hermanos, Vadhir y José Eduardo Derbez. La imagen había sido compartida el pasado 8 de noviembre con un mensaje de cariño, pero desapareció de sus perfiles de Instagram y Facebook en medio de la controversia que enfrenta su familia.

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La publicación generó comentarios divididos porque algunos usuarios la interpretaron como una muestra de respaldo a sus hermanos ante los señalamientos por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, Aislinn no hizo referencia directa a las acusaciones cuando compartió la fotografía ni explicó posteriormente por qué decidió retirarla.

La actriz había acompañado la imagen familiar con el mensaje “Los tqm”./especial

¿Por qué Aislinn Derbez borró la fotografía con sus hermanos?

En la imagen, los tres hijos de Eugenio Derbez aparecían juntos y abrazados. La actriz acompañó la publicación con la frase “Los tqm”, sin ofrecer detalles sobre la situación legal de Vadhir ni mencionar las versiones que circulaban en redes sociales.

Mientras algunos seguidores consideraron que el mensaje representaba una muestra de apoyo familiar, otros señalaron que no debía interpretarse como una postura frente a las acusaciones. La posterior desaparición de la fotografía provocó nuevas especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los hermanos.

Hasta ahora, Aislinn no ha confirmado que se haya deslindado de Vadhir y José Eduardo, ni ha explicado si existe algún conflicto familiar. Tampoco ha anunciado públicamente que quiera mantenerse al margen de los procedimientos legales.

Vadhir Derbez enfrenta un procedimiento relacionado con una denuncia por presunta violación./especial

¿Qué señalamientos enfrentan Vadhir y José Eduardo Derbez?

La controversia comenzó después de que se conociera que Vadhir Derbez enfrenta un procedimiento relacionado con una denuncia por presunta violación. Posteriormente, en redes sociales circularon versiones sobre una segunda acusación que supuestamente estaría relacionada con un viaje en crucero en el que habría participado junto a su hermano José Eduardo.

De acuerdo con publicaciones difundidas por la cuenta Doña Carmelita en X, una joven menor de edad habría consumido bebidas alcohólicas durante una convivencia en la embarcación y posteriormente habría sido víctima de una presunta agresión sexual. Esa misma versión señaló que José Eduardo supuestamente habría tenido conocimiento de lo ocurrido.

Estas afirmaciones corresponden a versiones difundidas en redes sociales y no deben confundirse con hechos acreditados. La información proporcionada no confirma que exista una denuncia formal por el supuesto incidente en el crucero ni establece la participación de José Eduardo en algún delito.

Aislinn Derbez mantiene silencio sobre la polémica

La actriz no ha ofrecido una declaración pública detallada sobre el procedimiento que enfrenta su hermano ni sobre la eliminación de la fotografía familiar. Su actividad en redes sociales tampoco permite confirmar que haya tomado distancia de ellos.