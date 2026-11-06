La Fiscalía aclaró que el amparo no significa que la investigación haya concluido / Especial

Aunque una orden de aprehensión quedó sin efectos tras un amparo, el procedimiento penal continúa y las autoridades buscan que comparezca

Vadhir ’N’ enfrenta un nuevo capítulo en la investigación por presunta violación que se sigue en su contra en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo una orden de aprehensión relacionada con el caso, pero esta quedó sin efectos después de que el investigado promoviera un juicio de amparo, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento en libertad.

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La dependencia explicó que la resolución judicial no significa que el actor haya sido declarado inocente ni que la investigación esté cerrada, sino que modifica la forma en que puede ser llamado ante un juez. De acuerdo con el comunicado, existen datos de prueba que la Fiscalía considera suficientes para judicializar el expediente, relacionado con hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán.

Vadhir Derbez enfrenta una investigación por presunta violación en la Ciudad de México / Especial

La aclaración se produjo después de que surgiera información sobre otra denuncia por presunto abuso y una conferencia de prensa que la representación legal de una denunciante había anunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ante la atención mediática, la autoridad capitalina consideró necesario explicar el estado de la investigación que mantiene abierta y las diligencias realizadas hasta ahora.

Vadhir ’N’ tramitó un amparo para evitar ser detenido

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Vadhir ’N’ promovió un juicio de amparo que dejó sin efectos una orden de aprehensión obtenida previamente por el delito de violación. Esto significa que, bajo las condiciones jurídicas actuales descritas por la dependencia, el actor puede ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido para presentarlo.

El organismo señaló que la investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para solicitar la intervención de un juez. Sin embargo, la existencia de estos elementos no equivale a una sentencia condenatoria ni demuestra por sí misma la responsabilidad penal de la persona investigada.

La autoridad también precisó que el amparo no elimina la obligación de atender los requerimientos judiciales que correspondan. Por ello, el procedimiento puede continuar mediante las actuaciones previstas en la legislación penal.

La Fiscalía CDMX informó que una orden de aprehensión quedó sin efectos tras un amparo / Especial

La diferencia es importante, ya que una orden de aprehensión y una sentencia son resoluciones distintas. Mientras la primera puede utilizarse para asegurar la presencia de una persona ante la justicia bajo determinadas condiciones legales, la segunda establece una decisión sobre su responsabilidad después del procedimiento correspondiente.

Fiscalía CDMX revela siete gestiones para citar a Vadhir ’N’

Uno de los aspectos que más llamó la atención del comunicado fue la información relacionada con los intentos de las autoridades para lograr que el actor comparezca.

La Fiscalía capitalina señaló que ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios diferentes, sin que hasta el momento haya sido posible concretar la notificación correspondiente.

Asimismo, indicó que, pese a que el investigado y sus abogados han expresado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, Vadhir todavía no ha comparecido ante esa Fiscalía, según el reporte oficial.

La dependencia no detalló las razones por las que las gestiones no pudieron concretarse ni informó si existe una fecha programada para una audiencia inicial. Tampoco señaló que el actor haya sido declarado sustraído de la acción de la justicia.

El actor ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra / Especial

Por ahora, las autoridades mantienen las diligencias necesarias para buscar su comparecencia y continuar con el procedimiento penal.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La investigación de la Fiscalía CDMX está relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán, por los que se inició un expediente por el delito de violación.

El caso comenzó a recibir atención pública meses atrás, cuando se difundió que una joven había presentado señalamientos contra el hijo de Eugenio Derbez. Desde entonces, el actor ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que cuenta con elementos para defenderse.

En declaraciones anteriores, Vadhir negó haber cometido los hechos denunciados y aseguró que enfrentaba un presunto intento de extorsión. Estas afirmaciones corresponden a su postura y no constituyen una determinación judicial sobre la denuncia.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que su investigación sigue abierta y que continuará trabajando para esclarecer lo ocurrido, garantizar el acceso a la justicia de la denunciante y respetar los derechos de todas las personas involucradas.

¿Qué relación tiene la denuncia ante la FGR con la investigación de CDMX?

La aclaración de la Fiscalía capitalina ocurrió en medio de la difusión de información sobre una denuncia por presunta violación que sería abordada ante la Fiscalía General de la República.

La representación legal de una denunciante había convocado a una conferencia de prensa para el 5 de noviembre de 2026, con la intención de solicitar atención de la autoridad federal. Sin embargo, el encuentro fue cancelado después de que el despacho jurídico informara que recibió una respuesta de la FGR.

En ese contexto, la Fiscalía CDMX aclaró que mantiene abierta una investigación distinta, por lo que no debe asumirse que las actuaciones anunciadas ante la autoridad federal y el expediente capitalino corresponden al mismo procedimiento.