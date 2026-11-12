La resolución surgió del caso de un neurocirujano del IMSS / Especial

La Suprema Corte respaldó las sanciones penales contra personal médico que, por falta de cuidado, provoque lesiones permanentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la aplicación de penas de tres a cinco años de prisión por lesiones permanentes causadas por negligencia médica, al determinar que el personal de salud puede enfrentar responsabilidad penal cuando sus acciones u omisiones provocan daños graves a un paciente por falta de cuidado profesional. La decisión fue tomada el pasado miércoles establece una distinción entre los riesgos propios de cualquier procedimiento médico y las lesiones ocasionadas por una conducta negligente.

La resolución surgió después de que un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promoviera un amparo contra las disposiciones del Código Penal Federal utilizadas para vincularlo a proceso por lesiones culposas. El especialista había realizado dos intervenciones quirúrgicas de columna vertebral a un paciente en 2017, quien posteriormente presentó una disminución permanente en la movilidad de su pierna derecha.

La Corte avaló penas de prisión por lesiones permanentes causadas por negligencia médica / Especial

Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte aprobó el proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González, con el que se negó la protección constitucional solicitada por el médico. La determinación confirmó la validez de las normas penales cuestionadas, aunque esto no significa que cualquier complicación durante una cirugía constituya automáticamente un delito.

¿Cuántos años de cárcel puede recibir un médico por negligencia en México?

De acuerdo con la resolución, las lesiones permanentes ocasionadas por una conducta culposa pueden dar lugar a sanciones de tres a cinco años de prisión, conforme a las disposiciones aplicables del Código Penal Federal. La Corte analizó específicamente los artículos 291 y 60, segundo párrafo, que fueron utilizados en el proceso penal contra el neurocirujano del IMSS.

Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que la responsabilidad penal no depende únicamente de que un tratamiento o una cirugía tenga resultados desfavorables. Para que exista una conducta sancionable, debe analizarse si el profesional incumplió los deberes de cuidado exigidos por su actividad y si esa actuación provocó una lesión atribuible a negligencia.

Un caso relacionado con un neurocirujano del IMSS llegó hasta la SCJN / Especial

En el proyecto aprobado se establece lo siguiente:

"La eventual responsabilidad penal no deriva del ejercicio ordinario de la medicina, de los riesgos propios de esa actividad, ni de la falta de obtención de un resultado favorable, sino de la producción de una lesión atribuible a una conducta culposa"

De esta manera, la SCJN distinguió entre las complicaciones que pueden presentarse incluso cuando un procedimiento se realiza correctamente y los daños que surgen por no seguir las medidas de seguridad y atención que corresponden al personal médico.

¿Qué ocurrió con el neurocirujano del IMSS acusado de negligencia?

El caso que llegó a la Suprema Corte comenzó con la atención de un paciente que fue sometido a dos cirugías de columna vertebral durante 2017. En la primera intervención, el neurocirujano colocó tornillos transpediculares, utilizados en determinados procedimientos para estabilizar la columna, mientras que en una segunda operación realizó una recolocación de esos dispositivos.

Después de las intervenciones, el paciente presentó una afectación permanente en la movilidad de la pierna derecha, situación que quedó documentada mediante dictámenes médicos. A partir de estos elementos, la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que existían indicios de negligencia, al señalar que el especialista presuntamente no había observado los procedimientos y cuidados exigidos por su profesión.

Los médicos pueden enfrentar sanciones penales cuando se acrediten lesiones por negligencia / Especial

El médico cuestionó la constitucionalidad de las normas utilizadas en su contra, al argumentar que la legislación no describía con suficiente precisión cuáles errores médicos podían constituir lesiones culposas. También sostuvo que recurrir al derecho penal resultaba excesivo y que las sanciones afectaban su libertad para ejercer la medicina.

No obstante, los ministros que respaldaron el proyecto consideraron que la legislación penal no necesita enumerar cada una de las posibles equivocaciones que pueden ocurrir durante la atención médica. La Corte concluyó que existen criterios profesionales y técnicos que permiten analizar las circunstancias particulares de cada caso.

¿Cómo se determina si existió negligencia médica?

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el papel que desempeñan los protocolos clínicos y las reglas de atención médica al momento de investigar una posible negligencia. Según el criterio aprobado, estos instrumentos permiten evaluar si un profesional actuó con el cuidado que correspondía a su especialidad y a las condiciones del paciente.

La Suprema Corte explicó que los protocolos no crean nuevos delitos ni sustituyen lo establecido en la legislación penal. Su función es servir como referencia para determinar si hubo un incumplimiento de los deberes profesionales que pudiera estar relacionado con las lesiones sufridas por una persona.

Esto significa que un resultado médico desfavorable no basta, por sí solo, para demostrar negligencia. Es necesario revisar las pruebas, los dictámenes especializados y las circunstancias en las que se desarrolló la atención, además de establecer si existe una relación entre la conducta del profesional y el daño ocasionado.

¿La decisión de la SCJN significa que todos los errores médicos serán castigados?

No. La resolución no establece que cualquier error o complicación médica deba castigarse con prisión, sino que respalda la posibilidad de aplicar sanciones penales cuando se acrediten los elementos de un delito por lesiones culposas.

La Corte también rechazó que estas disposiciones vulneren la libertad de trabajo de los médicos, al considerar que su finalidad no es impedir el ejercicio profesional, sino sancionar conductas que provoquen lesiones graves y permanentes por incumplir los deberes de cuidado.