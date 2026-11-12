Jorge Durán abandona La Mansión VIP 2 tras un día de ingresar: ¿qué le pasó al influencer?

Jorge Durán abandonó La Mansión VIP 2 apenas 24 horas después de ingresar al reality. / Gemini

El creador de contenido decidió salir del reality de HotSpanish durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre, luego de experimentar ansiedad y dificultades para adaptarse al encierro

Jorge Durán abandonó La Mansión VIP 2 apenas 24 horas después de ingresar al reality show de HotSpanish, luego de reconocer que no se sentía preparado para permanecer en la competencia y que estaba atravesando un episodio de ansiedad.

El influencer, quien llegó al programa para ocupar el lugar que dejó Dani Flow, comunicó su decisión durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre de 2026. Antes de retirarse, conversó con Rod Contreras, a quien le explicó que no estaba disfrutando la experiencia y prefería salir de la casa.

¿Por qué Jorge Durán abandonó La Mansión VIP 2?

Durante una conversación con Rod Contreras, Jorge Durán reconoció que estaba experimentando ansiedad, desesperación y temblores, síntomas que le dificultaron continuar con la convivencia.

El creador de contenido explicó que su ingreso al programa ocurrió de manera repentina, por lo que no tuvo suficiente tiempo para prepararse emocionalmente para el aislamiento y las dinámicas del concurso.

"Me voy y pues quería despedirme de ti. Ya está decidido todo. Ya vienen por mí y todo. Me la estoy pasando mal", comentó antes de abandonar la casa.

Asimismo, reconoció que no se sentía preparado para enfrentar el formato del reality y agradeció a Rod Contreras por el apoyo que recibió durante su breve estancia.

Jorge Durán había ingresado como reemplazo de Dani Flow

La participación de Jorge Durán en La Mansión VIP 2 comenzó el martes 10 de noviembre, cuando la producción anunció su incorporación como sustituto de Dani Flow.

El cantante de reguetón había abandonado el programa durante la madrugada del 9 de noviembre, apenas unas horas después del estreno de la segunda temporada, al señalar que el encierro estaba afectando su bienestar emocional.

Sin embargo, la llegada de Durán tampoco logró consolidar su participación, pues el influencer decidió retirarse antes de cumplir su primera semana dentro de la competencia.

Con esta decisión, el reality de HotSpanish suma dos bajas voluntarias en los primeros días de su segunda temporada.

El influencer Jorge Durán decidió salir de La Mansión VIP 2 tras experimentar ansiedad durante su estancia en la casa. / @jorgedurancs

¿Quién es Jorge Durán, el influencer que salió de La Mansión VIP?

Jorge Durán Castro es un creador de contenido originario de Guadalajara, Jalisco, que alcanzó popularidad principalmente por sus publicaciones en TikTok, donde cuenta con alrededor de cuatro millones de seguidores.

Su contenido incluye videos de baile, tendencias musicales, retos y situaciones de humor. Además, ha mostrado interés por la música y se ha presentado como cantante.

También es hermano de las creadoras de contenido Fernanda Durán, conocida como Fer Durán, y Carol Castro, quienes tienen presencia en redes sociales.