¿Cuánto les paga HotSpanish? Estos serían los sueldos de La Mansión VIP 2

La Mansión VIP 2 comenzó el pasado 8 de noviembre de 2026 y reúne creadores de contenido y personalidades virales de internet. / FB: La Mansión VIP

La segunda temporada del reality de HotSpanish reúne a influencers, cantantes y creadores de contenido. Aunque los contratos no son públicos, ya circulan estimaciones sobre cuánto cobrarían por semana

La Mansión VIP 2 comenzó el pasado 8 de noviembre de 2026 y, además de las polémicas que han surgido entre sus habitantes, otro tema despertó la curiosidad de los espectadores: los presuntos sueldos que recibirían las celebridades por participar en el reality show.

Aunque la producción encabezada por HotSpanish no ha revelado los contratos de los concursantes, algunas estimaciones apuntan a que los pagos podrían ir de los 30 mil hasta los 500 mil pesos semanales, dependiendo de la popularidad y trayectoria de cada participante.

Las cifras toman como referencia los supuestos salarios de la primera temporada, en la que Niurka Marcos habría recibido cerca de 500 mil pesos por semana, mientras que Sol León habría negociado alrededor de 350 mil pesos.

Sin embargo, es importante aclarar que estos montos no están confirmados oficialmente y no representan necesariamente los ingresos reales de los habitantes de esta edición.

¿Quiénes serían los participantes mejor pagados de La Mansión VIP 2?

Entre los nombres que aparecen en las estimaciones de mayores ingresos destaca Karely Ruiz, quien podría cobrar entre 350 mil y 500 mil pesos semanales por su participación.

La influencer regiomontana ha construido su popularidad a través de las redes sociales y plataformas de contenido por suscripción. También ha participado en proyectos musicales y distintos eventos de entretenimiento.

Karely Ruiz sería una de las participantes mejor pagadas de La Mansión VIP 2. / FB: La Mansión VIP

Otra de las figuras que tendría un contrato elevado sería Bellakath, cuyo posible sueldo se estima entre 200 mil y 300 mil pesos por semana.

La cantante, cuyo nombre real es Katherine Huerta, alcanzó popularidad con canciones como Gatita y se ha consolidado como una de las representantes del reguetón mexicano.

Por su parte, Rod Contreras y Cintia Cossio podrían recibir entre 150 mil y 250 mil pesos semanales. El primero es conocido por sus videos de baile y entretenimiento en TikTok, mientras que la influencer colombiana destaca por su contenido digital y colaboraciones comerciales.

¿Cuánto cobraría Paolita Suárez en La Mansión VIP 2?

Paolita Suárez también figura entre las participantes con posibles ingresos importantes. Las estimaciones apuntan a que podría recibir entre 100 mil y 180 mil pesos por semana.

La influencer mexicana alcanzó reconocimiento como integrante de Las Perdidas, grupo que se popularizó en redes sociales por sus videos humorísticos, transmisiones en vivo y contenido sobre su vida cotidiana.

Su presencia en internet y sus participaciones en proyectos de entretenimiento la han convertido en una de las personalidades reconocidas de esta edición.

Paolita Suárez es una de las habitantes de la nueva edición. / Especial

¿Quiénes serían los participantes que menos ganan?

En el otro extremo de las estimaciones aparecen algunos habitantes sorpresa, cuyos posibles contratos serían considerablemente menores. Entre ellos se encuentran: Abel Robles.

Cukis.

Jorjais.

Jlexis.

Odette Orlena. Sus posibles ingresos estarían entre 30 mil y 80 mil pesos semanales, aunque tampoco existen contratos públicos que permitan confirmar estas cantidades.

¿Cuánto cobrarían los demás participantes?

Otras personalidades de La Mansión VIP 2 también tendrían contratos diferenciados de acuerdo con su popularidad y presencia en plataformas digitales.

Entre los nombres mencionados se encuentran Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza y Doña Alegría, cuyos posibles pagos se ubicarían entre 70 mil y 150 mil pesos semanales, según las estimaciones difundidas.

¿Los sueldos de La Mansión VIP 2 son oficiales?

Hasta el momento, HotSpanish y la producción del reality no han publicado los contratos ni confirmado cuánto dinero recibe cada participante.

Por ello, las cantidades que circulan deben tomarse como estimaciones no verificadas, basadas principalmente en los supuestos pagos de la primera temporada y la popularidad de los habitantes.

Aunque Karely Ruiz aparece entre las figuras con los posibles ingresos más altos, no existe información oficial que permita establecer quién cobra más o menos dentro de La Mansión VIP 2.