Los Simpson predicen un apagón el 17 de noviembre: qué se sabe de esta teoría

Un capítulo de la famosa serie animada desató rumores sobre un supuesto apagón mundial / Especial

La fecha coincide con una prueba del sistema de alertas de Estados Unidos que interrumpirá brevemente algunas transmisiones

Una nueva supuesta predicción de Los Simpson ha comenzado a generar preocupación en redes sociales, luego de que usuarios relacionaran un episodio de la serie animada con un presunto apagón mundial programado para el próximo 17 de noviembre de 2026. La teoría cobró fuerza después de que autoridades de Estados Unidos anunciaran una prueba nacional de emergencia que provocará interrupciones temporales en algunas señales de radio y televisión.

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La coincidencia entre ambas situaciones ha provocado que circulen publicaciones sobre un posible corte masivo de electricidad, fallas en internet e incluso escenarios relacionados con conflictos internacionales. Sin embargo, no existe información oficial que confirme un apagón generalizado para esa fecha, y el ejercicio anunciado por las autoridades estadounidenses tiene un propósito completamente distinto.

El origen de los rumores está relacionado con un capítulo de la temporada 35 de Los Simpson, en el que aparece una referencia al 17 de noviembre y se recuerda un apagón ocurrido en Springfield. Aunque algunos seguidores consideran que se trata de otra de las famosas predicciones de la familia amarilla, la historia del episodio no demuestra que los creadores anticiparan un acontecimiento real para 2026.

Los Simpson vuelven a generar teorías sobre una supuesta predicción del futuro / Especial

¿Qué predijeron Los Simpson sobre el 17 de noviembre?

La teoría que circula en redes sociales hace referencia al episodio “It’s a Blunderful Life”, estrenado el 19 de noviembre de 2023 como parte de la temporada 35 de la serie animada. El capítulo presenta una historia relacionada con un apagón en Springfield, mientras los personajes recuerdan acontecimientos del pasado durante una reunión familiar de Acción de Gracias ambientada varias décadas en el futuro.

Entre los elementos que han llamado la atención de los seguidores aparece una referencia al 17 de noviembre, acompañada de la frase: “Se aproxima una tormenta”. La combinación de esa fecha con la historia de un corte de electricidad ha sido utilizada por algunos usuarios para afirmar que Los Simpson anticiparon un apagón que ocurriría años después del estreno del episodio.

Sin embargo, la serie no anuncia que el 17 de noviembre de 2026 vaya a ocurrir un apagón mundial. La interpretación surge de publicaciones que relacionan elementos de una historia ficticia con una actividad oficial anunciada por el Gobierno estadounidense.

El episodio de la temporada 35 incluye una historia sobre un apagón en Springfield / Especial

Además, el título del episodio es una parodia de It's a Wonderful Life, la clásica película navideña conocida en español como ¡Qué bello es vivir!, por lo que la trama utiliza recursos narrativos propios de la comedia y la ficción.

¿Habrá un apagón mundial el 17 de noviembre de 2026?

La respuesta es no hay evidencia oficial de que esté previsto un apagón mundial para el 17 de noviembre. Lo que sí se ha anunciado es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) de Estados Unidos, que se realizará durante esa jornada.

El ejercicio tiene como objetivo comprobar que los mecanismos de comunicación de emergencia puedan transmitir avisos importantes a la población en caso de desastres naturales, amenazas a la seguridad u otras situaciones que requieran una respuesta inmediata.

Estados Unidos tiene programada una prueba de alertas para el 17 de noviembre / Especial

Durante la prueba, algunas estaciones de radio y canales de televisión interrumpirán brevemente su programación habitual para emitir un mensaje de verificación. Una vez concluido el aviso, las transmisiones podrán continuar con normalidad.

Esto significa que no se trata de un corte de electricidad, una suspensión general de internet ni una interrupción permanente de los servicios de comunicación. La confusión surge porque algunas publicaciones utilizan la palabra apagón para describir la pausa temporal de las transmisiones, aunque ambos acontecimientos son completamente diferentes.

¿A qué hora será la interrupción de radio y televisión en Estados Unidos?

De acuerdo con la información difundida sobre el ejercicio nacional, la prueba del Sistema de Alerta de Emergencia está programada para el martes 17 de noviembre de 2026, a las 14:20 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

Para quienes se encuentren en la Ciudad de México, el horario corresponde a las 13:20 horas, debido a la diferencia de una hora entre ambas zonas durante noviembre.

El procedimiento se realizará mediante el Sistema Integrado de Alertas y Avisos Públicos (IPAWS), infraestructura que permite a las autoridades estadounidenses distribuir mensajes de emergencia a través de distintos medios de comunicación.

La finalidad es verificar que el sistema funcione correctamente y que los avisos puedan llegar a la población cuando sea necesario.

¿El supuesto apagón del 17 de noviembre afectará a México?

Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre un apagón eléctrico en México relacionado con la prueba estadounidense.

El ejercicio del EAS corresponde a un mecanismo de alerta de Estados Unidos y está dirigido a los medios y sistemas participantes en ese país. Por lo tanto, no implica que los hogares mexicanos vayan a quedarse sin electricidad, internet o señal de televisión.

Tampoco se ha informado de una operación internacional destinada a suspender los servicios de comunicación en distintos países. En redes sociales, algunas versiones han vinculado la fecha con supuestas maniobras militares, una Tercera Guerra Mundial o un apagón digital. Sin embargo, estas afirmaciones no cuentan con evidencia oficial que las respalde.